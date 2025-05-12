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Военное обозрение

NBC: Уиткофф передаст президенту России список из 22 предложений по миру на Украине

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Источник изображения: topwar.ru

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф предоставит президенту России Владимиру Путину список из 22 предложений по мирному урегулированию украинского кризиса.

Как сообщает американский телеканал NBC со ссылкой на свои источники, Уиткофф должен будет в ближайшее время представить российскому лидеру предложения Запада. По данным американского телеканала, представителями США, стран Европы и Украины разработан состоящий из 22 пунктов план по прекращению вооруженного конфликта. Известно, что среди прочего в списке присутствует предложение о 30-дневном прекращении огня и отказ Украины от вступления в НАТО.

Ожидается, что в ближайшее время спецпредставитель Уиткофф передаст Путину разработанный западными и украинскими переговорщиками документ, по сути являющийся ультиматумом России, поскольку 30-дневное перемирие без дополнительных условий чрезвычайно выгодно украинской стороне, поскольку даст ВСУ возможность перегруппироваться, обустроить новые линии обороны и за счет западных поставок и собственного производства восполнить изрядно поредевшие запасы вооружений.

Кроме того, в ходе состоявшейся в Киеве встречи между Зеленским и его европейскими кураторами, по некоторым данным, достигнуты договоренности о вводе на Украину ограниченных «миротворческих» военных контингентов стран НАТО. В случае, если Россия откажется от предложенного Западом «мирного» плана, США и Евросоюз существенно усилят антироссийские санкции.

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