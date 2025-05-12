Белоусов обсудил с коллегой из Мали сотрудничество в военной сфере - Минобороны РФ

Москва. 10 мая. ИНТЕРФАКС - Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел переговоры с коллегой из Мали Садио Камарой, стороны обсудили дальнейшее сотрудничество двух стран в военной области, заявили в Минобороны России в субботу.

"В ходе переговоров стороны обсудили актуальные направления взаимодействия между оборонными ведомствами двух государств", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны РФ, Белоусов отметил, что у военных ведомств двух стран "большая общая повестка сотрудничества".

"Много вопросов, которые мы сейчас решаем и есть ещё ряд вопросов, которые еще предстоит решить", - сказал министр обороны России, чьи слова приведены в сообщении.