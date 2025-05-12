Вьетнам намерен укреплять сотрудничество с Россией в сфере обороны, безопасности и ВТС

Москва. 10 мая. ИНТЕРФАКС - Генеральный секретарь ЦК Компартии Вьетнама То Лам заявил о готовности его страны углублять сотрудничество с Россией в "области обороны, безопасности и военной техники".

По итогам российско-вьетнамских переговоров на высшем уровне То Лам, кроме того, отметил, что стороны условились "реагировать на вызовы безопасности, кибербезопасности", а также договорились о "борьбе с преступлениями в сфере высоких технологий".

В опубликованной на сайте Кремля совместной декларации, принятой по итогам российско-вьетнамских переговоров, отмечается, что "сотрудничество в области обороны и безопасности остается важной составляющей российско-вьетнамских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства".