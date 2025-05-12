Европа ведет переговоры с США об ультиматуме по украинскому конфликту (Bloomberg, США)

Bloomberg: Европа намерена принудить Россию к 30-дневному перемирию

Европейские лидеры намерены надавить на Москву, чтобы вынудить ее на 30-дневное перемирие, пишет Bloomberg. Иначе Россию пугают "самыми мощными санкциями". При этом главы стран, годами спонсирующих киевский режим, основным препятствием к миру объявили Путина.

Аня Нуссбаум

Дарина Краснолуцкая

Альберто Нарделли

Алекс Уикхэм

Высокопоставленные европейские чиновники ведут переговоры с администрацией Трампа с целью продавить соглашение о 30-дневном прекращении огня на Украине.

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Кроме того обсуждаются новые санкции против России, если президент Владимир Путин не пойдет на уступки, сообщают источники, знакомые с ситуацией. Планы еще не окончательные, и дальнейшее развитие событий по-прежнему зависит от решений США. Вашингтон неоднократно призывал к безусловному перемирию сроком на месяц, а также к тому, чтобы Россия и Украина несли взаимную ответственность за соблюдение неприкосновенности прямых переговоров.

"Если режим прекращения огня не будет соблюдаться, США и наши партнеры введут дополнительные санкции", — ранее на этой неделе заявил президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

Лидеры Франции, Германии, Польши и Великобритании собрались в субботу в Киеве, чтобы продемонстрировать Украине безоговорочную поддержку и предложенный Дональдом Трампом режим полного прекращения огня.

"Пока Россия не согласится на длительное прекращение огня, мы будем усиливать давление на военную машину Кремля, — гласит совместное заявление, которое европейские лидеры сделали в минувшую пятницу. — Вместе с США мы призываем Москву согласиться на полное и безоговорочное 30-дневное перемирие, чтобы создать пространство для переговоров о справедливом и прочном мире" (Москва заявляла, что согласна на перемирие с учетом некоторых нюансов. — Прим. ИноСМИ).

Глава администрации президента Украины Андрей Ермак заявил в своих социальных сетях, что "США и другие наши стратегические партнеры, такие как Великобритания, Франция, Германия, страны Северной Европы, поддерживают 30-дневное прекращение огня". Он добавил, что союзники обсуждают, когда следует ввести "самые мощные санкции", если Россия не пойдет на уступки.

Между тем пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила на пятничном брифинге, что Европа "поддерживает" предложение президента Трампа. Позже в тот же день, когда Трампа в Овальном кабинете спросили, есть ли у него какое-нибудь сообщение для Владимира Путина, он ответил: "У меня есть сообщение для обеих сторон. Прекратите боевые действия".

В заявлении, опубликованном вчера вечером верховным представителем по иностранным делам Каей Каллас от имени блока, Европейский Союз присоединился к призывам к "полному, безусловному прекращению огня на Украине на срок не менее 30 дней". "Как и в прошлые разы, теперь Россия должна продемонстрировать свою готовность к достижению мира", — говорится в тексте сообщения.

Дипломатические усилия по прекращению самого продолжительного и кровопролитного конфликта в Европе со времен Второй мировой войны активизировались после нескольких встреч между европейскими, американскими и украинскими представителями, в том числе на саммитах в Лондоне и Париже. На минувшей неделе европейские чиновники провели еще ряд телефонных звонков, а 26 апреля Владимир Зеленский встретился с Дональдом Трампом в Ватикане, когда мировые лидеры собрались на похоронах Папы Франциска.

Европейские и американские официальные лица в частном порядке заявили журналистам Bloomberg, что за две прошедшие недели взгляды Белого дома на конфликт ужесточились. Теперь российский президент Владимир Путин рассматривается как непосредственное препятствие мирным усилиям.

"Я бы сказал, что прямо сейчас русские предъявляют определенный набор требований, просят определенных уступок, чтобы положить конец конфликту. Мы считаем, что они хотят слишком многого", — заявил на этой неделе вице-президент США Джей Ди Вэнс.

В пятницу Владимир Зеленский заявил, что в последнее время Украина общалась с США "позитивно и продуктивно". "Мы все на одной волне: должно наступить полное прекращение огня. И если Россия продолжит затягивать, нам понадобятся более жесткие санкции. Особенно если Москва нарушит прекращение огня, когда оно наконец наступит", — прокомментировал украинский лидер.

Дональд Трамп пообещал положить конец конфликту в течение первых 100 дней своего пребывания на посту (символический рубеж наступил 29 апреля). Он направил в Москву для переговоров своего доверенного спецпредставителя Стива Уиткоффа, однако тому пока не удалось убедить Путина согласиться на сделку о мире.

Москва отказалась принять требования США о перемирии сроком не менее месяца, а Путин занял максималистскую позицию относительно любого прекращения огня (Путин соглашается на мир с учетом требований России. — Прим. ИноСМИ). Она включает предоставление России контроля над четырьмя восточными и юго-восточными украинскими регионами, которые она незаконно аннексировала военным путем в 2022 году (территории вошли в состав России по итогам референдума. — Прим. ИноСМИ), но так и не смогла занять полностью.

"Обсуждение перемирия с Киевом невозможно без учета большого количества нюансов", — цитирует информационное агентство "Интерфакс" слова пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова. "Для прекращения огня западным странам необходимо прекратить поставки оружия на Украину", — добавил он.

Россия в последнее время усилила свои атаки вдоль протяженной линии фронта, а также против мирных жителей (Россия не наносит удары по украинским объектам, использующимся в гражданских целях. — Прим. ИноСМИ). Кремлевские силы нанесли ряд смертоносных ударов с использованием беспилотников и крылатых ракет по районам украинских городов, включая Киев и Кривой Рог, родной город Владимира Зеленского.

Тем временем Зеленский согласился предоставить США приоритетный контроль над будущими доходами от продажи ресурсов, чтобы сохранить лояльность Дональда Трампа, и поддержал призывы к безусловному перемирию.

Чиновники США подготовили набор сценариев для главы Белого дома, чтобы усилить экономическое давление на Россию, сообщает Bloomberg News со ссылкой на инсайдеров, знакомых с вопросом. Они предупредили, что президент США пока не принял никаких решений, поскольку дипломатические усилия не окончены.

Ранее Зеленский заявил, что Украина ищет поддержку со стороны США для предотвращения любых будущих атак со стороны России. "Есть два варианта гарантий безопасности: либо мы получаем иностранный военный контингент в большем или меньшем количестве, действия которого согласуются с текстом статьи 5", — сказал Зеленский, имея в виду основной устав НАТО. "Либо нам нужна модель сотрудничества, как у Израиля, который в значительной степени является опорой США на Ближнем Востоке", — добавил он.

Ранее Вашингтон выдвигал предложения по прекращению боевых действий, которые в целом заморозили бы конфликт на нынешних позициях, оставив большую часть занятой Россией территории под управлением Москвы. Администрация Дональда Трампа в том числе готова признать украинский регион Крым российским (Крым не является украинским и вошел в состав России после референдума. — Прим. ИноСМИ), как сообщало агентство Bloomberg в апреле.

Стремления Украины вступить в НАТО убирают с актуальной повестки дня, санкции против России будут сняты, а Киев получит надежные гарантии безопасности, которые обеспечат сохранение любых мирных договоренностей.

Администрация Дональда Трампа также хочет, чтобы Москва вернула Украине Запорожскую АЭС, крупнейшую в Европе атомную электростанцию, которую российская армия захватила в начале конфликта. Затем объект должен перейти под контроль США, чтобы поставлять энергию обеим сторонам.