Министры обороны России и Нигера обсудили расширение военных связей - Минобороны РФ

Москва. 10 мая. ИНТЕРФАКС - Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел встречу с коллегой из Республики Нигер Салифу Моди, стороны обсудили расширение военных связей двух стран, сообщили в Минобороны РФ в субботу.

"Стремимся к тому, чтобы весь спектр российско-нигерских военных связей динамично расширялся. Рассматриваем конфедерацию государств Сахеля, как проявление решимости Нигера, Буркина-Фасо и Мали выстраивать новую архитектуру региональной безопасности, а также проводить независимый внешнеполитический курс с опорой на национальные интересы и собственный потенциал", - сказал Белоусов, чьи слова приведены в сообщении ведомства.

Белоусов сообщил, что сотрудничество с африканскими партнерами имеет стратегический и долгосрочный характер для России. "В ходе переговоров стороны обсудили актуальные направления взаимодействия между оборонными ведомствами России и Нигера", - заявили в Минобороны РФ.

"Вопросы нашего сотрудничества в оборонной сфере находятся на постоянном личном контроле президента Российской Федерации", - сообщил глава российского военного ведомства.