Источник изображения: topwar.ru

Новое немецкое правительство готовится принять решение, связанное с вопросом поставок военной техники и оружия Украине. В кабмине, возглавляемом Фридрихом (Фрицем) Мерцем, собираются все военные поставки киевскому режиму засекретить. То есть, немецкие налогоплательщики теперь не будут знать ни того, какое оружие официальный Берлин для войны против России Киеву поставляет, ни, соответственно, того, в какую сумму им (налогоплательщикам) это обойдётся.

В правительстве Мерца не скрывают того, что такое решение принимается для «снижения градуса дебатов, которые идут вокруг поставок оружия Украине».

Соответственно, это может означать то, что с настоящего момента Берлин может начать поставки, например, крылатых ракет Taurus, о которых те же немецкие налогоплательщики не узнают. У киевского режима появится дальнобойное немецкое ракетное оружие, а Германия будет делать вид, что она точно ничего не поставляла.

В такой ситуации России тоже стоит многозначительно «засекретить» информацию о том, что в отношении Германии может последовать симметричный ответ. Ведь, как показывает практика, все эти Эммануэли и Фрицы так и не могут понять, что эскалация украинского конфликта рано или поздно может принести войну в их страны. Хотя, кто знает… возможно, они этого всеми силами сами и добиваются.