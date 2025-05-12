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Военное обозрение

В сети появились кадры сбитого ПВО Пакистана турецкого барражирующего боеприпаса YIHA-III, запущенного Индией

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Источник изображения: topwar.ru

Начавшееся в двадцатых числах апреля обострение отношений между Индией и Пакистаном продолжается, и каждый день приходят новости о военных успехах то одной, то другой стороны.

В социальных сетях получили распространение кадры, на которых видно скопление людей у поднимающегося вверх чёрного дыма и обломки беспилотного летательного аппарата.

В комментариях к этим кадрам пишут, что это обломки сбитого пакистанскими средствами ПВО барражирующего боеприпаса, запущенного Индией. Это произошло в районе города Сиалкот на северо-востоке Пакистана близ границы с Индией.

Источник изображения: topwar.ru

Предположительно был сбит дрон-камикадзе YIHA-III турецкого производства, разработанный для поражения бронетехники, ПВО и иных объектов противника.

Стоит отметить, что в новом индо-пакистанском конфликте интенсивно используется вооружение, разработанное и закупленное в третьих странах. Так, недавно в небе произошёл бой между истребителем J-10C ВВС Пакистана китайского производства и истребителем Rafale ВВС Индии французского производства. «Китаец» из этого боя вышел победителем.

Источник изображения: topwar.ru

Напомним, что вооружённый конфликт между Индией и Пакистаном начался 24 апреля 2025 года. Поводом к нему послужил теракт в штате Джамму и Кашмир. Обвинив в этом Исламабад, Нью-Дели начал наносить удары по Пакистану.

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Страны
Индия
Китай
Пакистан
Продукция
Rafale
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