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Интерфакс-АВН

ЕС поддерживает призыв к 30-дневному прекращению огня на Украине - Каллас

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Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.
Источник изображения: © AP Photo / Isabel Infantes

Брюссель. 10 мая. ИНТЕРФАКС - Евросоюз присоединяется к призыву к полному и безусловному прекращению огня на Украине на срок не менее 30 дней, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

"Эта пауза в боевых действиях может стать важным шагом на пути к сокращению страданий гражданского населения и предоставить пространство для содержательных переговоров о подлинном мире", - говорится в заявлении Каллас от имени Европейского союза.

В документе сказано, что "ЕС остается твердым в своей приверженности всеобъемлющему, справедливому и прочному миру на Украине, основанному на принципах Устава ООН и международного права, и приветствует все усилия по достижению такого мира".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос, получила ли Москва предложение заключить 30-дневное перемирие с Киевом, ответил, что "эта тема давно "бросалась" украинской стороной".

При этом он напомнил, что как только тема перемирия "была озвучена администрацией (президента США Дональда - ИФ) Трампа, она была поддержана президентом (РФ Владимиром - ИФ) Путиным с оговоркой о том, что вокруг идеи перемирия существует огромное количество нюансов, не найдя ответы на которые, предметно говорить очень сложно об этом".

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