Китай готов сыграть конструктивную роль в индо-пакистанском урегулировании - МИД КНР

Пекин. 10 мая. ИНТЕРФАКС - Китай призывает Индию и Пакистан вернуться на путь мирного урегулирования конфликта и не допускать эскалации ситуации, Пекин готов сыграть в этому конструктивную роль, говорится в заявлении представителя МИД КНР.

"Мы настоятельно призываем как Индию, так и Пакистан поставить на первое место мир и стабильность, сохранять спокойствие и сдержанность, вернуться на путь мирного политического урегулирования и избегать действий, которые приведут к дальнейшей эскалации напряженности", - отмечает МИД.

По мнению китайской стороны, "это отвечает основополагающим интересам Индии и Пакистана, способствует региональному миру и стабильности, а также является общим ожиданием международного сообщества".