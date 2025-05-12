В госдепе считают сотрудничество России и Китая опасным для США и мира - СМИ

Гонконг. 10 мая. ИНТЕРФАКС - Представитель американского госдепартамента заявил, что продолжение сотрудничества между Китаем и Россией сделает Соединенные Штаты и другие страны менее безопасными, менее защищенными и менее процветающими, сообщило южнокорейское агентство "Ренхап".

"Как сказал президент Трамп, продолжение сотрудничества между этими двумя ядерными державами еще больше усугубит глобальную нестабильность и сделает Соединенные Штаты и другие страны менее безопасными и процветающими", - сказал не названный американский дипломат в ответ на просьбу "Ренхап" прокомментировать касающуюся Корейского полуострова часть совместного заявления России и Китая по итогам визита в Москву председателя КНР Си Цзиньпина.

В документе, в частности, говорится, что Россия и Китай призывают "соответствующие государства" отказаться от односторонних санкций и силового давления, а также от курса на милитаризацию Северо-Восточной Азии и провоцирование там конфронтации, предприняв шаги по разрядке напряженности на Корейском полуострове.

Американский чиновник также "отметил поддержку Китаем оборонной промышленности России" в ходе украинского конфликта.