Рубио предложил Пакистану помощь в организации переговоров с Индией - госдеп США

Вашингтон. 10 мая. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Марко Рубио в телефонном разговоре с главнокомандующим пакистанской армией генералом Асимом Муниром предложил оказать помощь в урегулировании конфликта с Индией.

"Он продолжил призывать обе стороны найти пути деэскалации и предложил помощь США в начале конструктивных переговоров, чтобы избежать будущих конфликтов", - говорится в сообщении американского госдепартамента.

Накануне Рубио созвонился с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом и министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром и призвал стороны к деэскалации ситуации.

В то же время вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что индийско-пакистанский конфликт не касается непосредственно Соединенных Штатов, они не будут в него вмешиваться, но надеются на восстановление мира.

"Что мы можем сделать, так это попытаться побудить этих людей немного снизить напряженность, но мы не собираемся вмешиваться в разгар войны, которая, по сути, нас не касается и не имеет ничего общего со способностью Америки контролировать ее", - сказал Вэнс в интервью Fox News.

Он добавил, что "Америка не может приказать индийцам сложить оружие, мы не можем приказать пакистанцам сложить оружие".