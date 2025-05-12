Борьба за Гренландию. Между датской ассимиляцией и аннексией США ( Informationsstelle Militarisierung, Германия)

IMI: 85% жителей Гренландии не хотят становиться гражданами США

Планы США о захвате Гренландии напугали как местных жителей, так и датчан, пишет IMI. Гренландцы ненавидят бывшую метрополию, но и становиться гражданами США не хотят. Правда, когда это Трампа останавливали подобные пустяки...

Бен Мюллер

С избранием Дональда Трампа 47-м президентом США остров Гренландия в Арктике оказался в центре международного внимания. Нескрываемые планы аннексии со стороны администрации США встревожили многих жителей Гренландии и Дании. Это ухудшает налаживающиеся отношения между Гренландией и США и наносит удар по стремлению Гренландии к независимости.

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Самый большой остров в мире

Гренландия (по-гренландски — Kalaallit Nunaat, что означает 'земля калааллитов') — самый большой остров в мире. Его площадь составляет более двух миллионов квадратных километров, что превышает совокупную площадь Германии, Франции, Испании, Италии и Польши. Население Гренландии, однако, составляет всего около 57 000 человек, которые в основном проживают на западном и южном побережьях острова и в большинстве своем являются потомками коренного народа инуитов. Примерно 80% территории острова покрыто так называем ледниковым щитом, толщина которого в центральной части острова достигает более 3000 метров. Таяние такого ледника привело бы к поднятию уровня мирового океана более чем на семь метров.

Географически Гренландия относится к Северной Америке. Однако с политической точки зрения она является частью Королевства Дания, хотя с 1979 года обладает широкими правами автономии и может в любой момент объявить о своей независимости путем референдума. Дания продолжает играть ведущую роль лишь во внешней и оборонной политике Гренландии. Кроме того, экономика Гренландии зависит от так называемой "блочной субсидии", которую Дания выплачивает ежегодно. Основным источником дохода Гренландии является рыболовство. В будущем, однако, туризм может стать еще одним важным источником дохода. Полезные ископаемые острова также открывают возможности для получения дополнительных доходов от добычи сырья.

Ненависть к бывшей метрополии

До 1953 года Гренландия была датской колонией. При включении острова в состав королевства Дания проводила заслуживающую осуждения политику ассимиляции. Тогда детей инуитов забирали из семей и отправляли на материк, где их воспитывали по датским обычаям, в результате чего они в конечном итоге не могли общаться со своими родителями. Другой скандал последовал в 1960-х и 1970-х годах, когда датские власти ввели в Гренландии обязательную установку внутриматочных спиралей для девочек и женщин. Это делалось в рамках медицинских осмотров в школах, часто без предварительного согласия самих девочек или их родителей.

Только в 2020 году премьер-министр Дании Метте Фредериксен принесла извинения пострадавшим, и по настоянию правительства Гренландии в 2022 году началось независимое расследование истории датско-гренландских отношений. Ученые, такие как Эббе Волквардсен из Университета Гренландии или Сигри Гайни из Университета Фарерских островов, отмечают, что и более поздние случаи лишения родительских прав в Гренландии вызывают резкую критику, поскольку не учитывают культурные особенности населения инуитов.

В то же время Дания стремится представить свое колониальное прошлое как образцовое по сравнению с другими государствами. Критика и обвинения в расизме совершенно не вписываются в эту картину. Датскую общественность также всколыхнул документальный фильм "Белое золото Гренландии", показанный в феврале 2025 года по датскому государственному телевидению и посвященный добыче криолита в Гренландии в 1854–1987 годах. Фильм вновь поднял вопрос о прибыли, которую Дания извлекла из добычи полезных ископаемых в ущерб Гренландии. Однако, поскольку в фильме были упущены различия между оборотом и прибылью, его без промедления подвергли цензуре, а ответственного редактора уволили. Это вызвало значительный резонанс накануне выборов в Гренландии и на фоне планов Трампа по аннексии. Ни раскрытие информации о том, что Дания была колониальной державой, ориентированной на извлечение прибыли из Гренландии, ни цензура документального фильма не отразились благоприятно на отношении Дании к острову.

Многие жители Гренландии испытывают неприязнь к Дании и мечтают о скорейшем обретении независимости для своей страны. Дональд Трамп, тем временем, пытается использовать эту неприязнь в своих интересах. Однако, согласно опросу, около 85% жителей Гренландии не хотят становиться гражданами США, а 45% считают интерес Трампа к их острову серьезной угрозой.

Желанная Гренландия

Еще в 2019 году, во время своего первого срока на посту президента США, Дональд Трамп хотел купить Гренландию. Вероятно, он вспомнил о покупке Аляски Уильямом Сьюардом в 1867 году, о которой его госсекретарь Майк Помпео недавно с восторгом рассказал в своей вызывающей речи в Рованиеми. Сегодня Трамп не исключает даже применения силы для установления контроля над Гренландией. Выступая перед конгрессом, он заявил, что США нужна Гренландия из соображений национальной и международной безопасности и что они получат этот остров так или иначе. А жителям Гренландии он громогласно обещает безопасность и богатство.

Гренландия обладает богатыми запасами полезных ископаемых, от металлов и редкоземельных элементов до пресноводных ресурсов и минеральной муки. Часто упоминается также важность геостратегического положения на Фареро-Исландском рубеже и расположение американской базы Питуффик (ранее — авиабаза Туле) в Гренландии. Фареро-Исландским рубежом называют проливы между Гренландией, Исландией и Великобританией. В стратегии США и НАТО контроль над этими проливами играет важную роль, чтобы в случае напряженности не допустить проникновения российских кораблей из Арктики на просторы Атлантического океана.

Недра Гренландии, безусловно, играют важную роль для Трампа. Он, по-видимому, рассматривает арктический штат Аляска в основном как источник сырья. Сразу после вступления в должность он издал указы о добыче нефти, газа и других ресурсов в Национальном Арктическом заповеднике. Возможно, определенную роль играет и противостояние с Россией. Россия располагает в Арктике самой большой территорией, самой длинной береговой линией и самым крупным флотом ледоколов. Когда Трамп говорит о присоединении Канады к США в качестве 51-го штата и о закупке 40 больших ледоколов для береговой охраны США, возможно, он также стремится в глазах своих поклонников в США догнать Россию.

Хотя предложение Трампа встречает резкое осуждение в Гренландии и Дании, есть и те, кого оно устраивает. Например, бывший советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон, снятый с должности из-за частых разногласий, высказался за присоединение Гренландии к США. А сотрудник Совета по внешней политике США Александр Грей на слушаниях в Сенате предупредил, что провозглашение независимости Гренландии приведет к образованию так называемого "вакуума власти", которым могут воспользоваться Россия или Китай. США должны предотвратить это. Даже генеральный секретарь НАТО Марк Рютте согласен с Трампом в вопросе о значении Гренландии, хотя и хочет удержать НАТО от участия в этом конфликте интересов.

Действия Томаса Данса

Одним из тех, кто особенно усердно пытается убедить жителей Гренландии поддержать планы Дональда Трампа по аннексии, считается Томас Эмануэль Данс. Предприниматель Данс с 2020 по 2021 год был членом Комиссии США по исследованию Арктики, пока Джо Байден не исключил его вместе с тремя другими членами комиссии, назначенными Трампом, за неосведомленность в вопросах Арктики. Готовность вступить в конфликт ради расширения территории США Данс продемонстрировал еще в 2022 году. В газетных статьях он тогда высказывал мнение, что соглашение о границе между США и СССР от 1990 года не имеет юридической силы и что США могут претендовать на российский остров Врангеля и пять небольших островов в Арктике, чтобы навязать России еще один конфликт в дополнение к боевым действиям на Украине.

Сегодня Данс, среди прочего, управляет компанией под названием American Daybreak, с помощью которой он хочет наладить контакты с Гренландией. Строитель и главный поклонник Трампа в Гренландии Йорген Боассен поддерживает его в этом и охотно участвует в соответствующих фотосессиях. Взамен Данс покрывает Боассену расходы на поездки и обещал выплачивать ему зарплату. American Daybreak является организатором двух скандальных поездок в Гренландию с участием известных американских политиков: 7 января 2025 года сын президента США Дональд Трамп-младший провел несколько часов на острове, а 28 марта 2025 года вице-президент США Джей Ди Вэнс вместе с женой Ушей Вэнс, министром энергетики Крисом Райтом и советником по безопасности Майком Уолцем посетил американскую базу Питуффик.

Дональд Трамп-младший воспользовался пребыванием в Нууке, чтобы сфотографироваться с якобы проамерикански настроенными жителями Гренландии. Для этого он специально отобрал бездомных и малоимущих, которым заплатил за обед в обмен на то, чтобы они сфотографировались с ним в кепках MAGA. Поездка Вэнса изначально планировалась как поездка с женой, Райтом и Уолцем по историческим местам Гренландии с посещением гонок на собачьих упряжках. Однако из-за бурных протестов политики ограничили свое пребывание базой Питуффик, что несколько разрядило конфликт между Гренландией и Данией. Тем не менее, Вэнс выступил с резкими обвинениями в адрес Дании, которая, по его словам, делает недостаточно для защиты Гренландии от вторжения России и Китая.

Сравнение с Россией

Возмущенные датские ученые, такие как Клаус Матисен из Королевской военной академии и Ульрик Прам Гад из Датского института международных исследований, сравнили действия США в Гренландии с присоединением Крыма к России (Крым вошел в состав России в результате референдума, а в Гренландии такового пока не наблюдается. — Прим. ИноСМИ). Депутат от Консервативной партии Расмус Ярлов даже требует закрытия консульства США в Нууке. По его мнению, консульство уже не работает в конструктивном ключе, а вмешивается в дела Гренландии, подрывая ее стабильность. Он считает, что это даже хуже, чем поведение представителей российского посольства в Копенгагене.

В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров сравнил интерес США к Гренландии с интересом России к Украине. Он дал американцам понять, что Украина гораздо важнее для защиты законных интересов России в сфере безопасности, чем Гренландия — для безопасности США. Вместе с тем, Лавров высмеял генерального секретаря Рютте, который хочет удержать альянс от вмешательства в гренландский вопрос, хотя его задача — защищать территориальные интересы Дании, входящей в состав НАТО.

Тем временем Россия преследует свои интересы в Арктике. Незадолго до визита вице-президента США Вэнса в Гренландию президент России Владимир Путин принял участие в шестом Международном арктическом форуме в Мурманске. В центре внимания — экономическое развитие российской Арктики и расширение Северного морского пути до Трансарктического транспортного коридора. На форуме Путину были представлены генеральные планы строительства опорных населенных пунктов в арктической зоне.

Впоследствии Путин объявил о продлении программы реконструкции военных городков в Арктике как минимум до 2030 года. Это должно позволить сконцентрировать и усилить военное присутствие в регионе. Кроме того, планируется увеличить контингент военнослужащих в Арктике. Путин, по-видимому, рассматривает эти военные городки как инфраструктуру для экономического и социального развития арктической зоны. Планируется также создать рабочие места, многие из которых могут быть связаны с трансарктическим транспортным коридором. Предусмотрено строительство жилых домов, школ, детских садов, дорог и больниц.

По гренландскому вопросу Путин высказался весьма лаконично, отметив, что США преследуют серьезные цели и в прошлом неоднократно пытались приобрести Гренландию.

Дания защищает Гренландию

В последние годы Дания неоднократно выступала за то, чтобы не допустить усиления китайского влияния на Гренландию. В 2016 году бывший премьер-министр Ларс Лекке Расмуссен заявил, что датским вооруженным силам необходима бывшая военно-морская база Гроннедал на юге Гренландии. Благодаря этому заявлению ему удалось предотвратить покупку базы китайской компанией General Nice Group. Датское вмешательство также привело к исключению компании China Communications Construction Company из списка претендентов на реконструкцию аэропортов в Нууке, Илулиссате и Какортоке.

Дания продолжает увеличивать военные расходы на оборону Гренландии. Особый интерес представляют беспилотные летательные аппараты дальнего радиуса действия, а также радиолокационная станция на Фарерских островах для наблюдения за Фареро-Исландским рубежом. Однако уже в 2024 году предполагаемая стоимость двух БПЛА возросла с первоначальных 100 миллионов евро до более 350 миллионов евро. В январе 2025 года было дополнительно выделено 1,8 миллиарда евро, в том числе на три корабля, пригодных для эксплуатации в Арктике, два дополнительных БПЛА дальнего радиуса действия, а также на спутниковое наблюдение. Помимо этого, в первой половине года планируется принять еще один пакет мер по финансированию.

Несмотря на это, военный потенциал Дании ставится под сомнение не только Соединенными Штатами. В декабре 2024 года датская военная разведка также предупредила о растущей угрозе со стороны России и Китая. А в январе 2025 года по датскому государственному радио сообщили о значительных недостатках флота Дании, связанных с противолодочной обороной в Северной Атлантике и Арктике, что еще больше усилило давление на вооруженные силы. Уже в феврале датское правительство объявило о выделении дополнительных оборонных расходов в размере 6,5 мллиарда евро.

Будущее Гренландии

11 марта 2025 года в Гренландии был избран новый парламент (так называемый Инатсисартут). Из шести участвовавших в выборах партий две ("Налерак" и "Куллек") выступают за скорейшее обретение независимости от Дании, и только партия "Атассут" намерена в долгосрочной перспективе сохранить Гренландию в составе Дании. Выборы выиграли партии "Демокраатит" и "Налерак", а ранее правящие партии "Инуит Атакатигиит" и "Сиумут" лишились своих мандатов. Новая партия "Куллек" не смогла получить места в парламенте.

Одновременно с выступлением Джей Ди Вэнса на базе Питуффик назначенный глава правительства Йенс-Фредерик Нильсен объявил, что четыре из пяти партий, представленных в "Инатсисартуте", сформируют коалицию. Не участвует только партия "Налерак". Остальные партии намерены продемонстрировать сплоченность и, вероятно, подождать с провозглашением независимости до окончания президентского срока Трампа.

На фоне всех споров о контроле над Гренландией и ввиду замкнутого круга в вопросе оборонных расходов и еще большего увеличения военных затрат легко упустить из виду, что Гренландия и Арктика сталкиваются с гораздо более серьезной угрозой. Изменение климата уже сегодня ощущается в Арктике сильнее, чем в других частях мира. Исчезновение вечной мерзлоты и таяние ледников, а также распространение лесных пожаров и эрозия почвы угрожают хрупкой экосистеме и жизнедеятельности людей и животных. Оружие и военные игры не помогут изменить ситуацию, скорее наоборот.