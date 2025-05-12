Белоруссия будет делать все для укрепления обороноспособности в условиях милитаризации восточных рубежей НАТО - Лукашенко

Александр Лукашенко на параде в Минске по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Минск. 9 мая. ИНТЕРФАКС - Президент Белоруссии Александр Лукашенко на параде в Минске по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной пообещал укреплять обороноспособность страны на фоне милитаризации Польши и Прибалтики.

"Наши герои выстояли и победили. Они преподали Европе урок, который, как нам казалось, будет усвоен. Но на самом деле западные элиты необучаемы. Евросоюз, создаваемый как политическое и экономическое объединение, фактически трансформировался в тоталитарный военно-политический блок откровенно реваншистских настроений", - цитирует Лукашенко президентская пресс-служба.

Брюссель, по его словам, планомерно превращает территорию Польши и прибалтийских стран в районы для атаки на восточных рубежах НАТО. В год 80-летия Великой Победы Евросоюз намерен поднять объемы военных ассигнований до уровня выше 3% от ВВП. Варшава и Вильнюс намерены поставить на границе с Беларусью и Россией минно-взрывные заграждения.

Лукашенко заявил, что Белоруссия привержена миру, но будет делать все для укрепления обороноспособности.