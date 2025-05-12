Пакистан запустил сотни БПЛА по Индии - СМИ

Дели. 9 мая. ИНТЕРФАКС - Военные Пакистана в ночь на пятницу выпустили по северным и западным районам Индии 300-400 беспилотников в ходе скоординированной атаки по 36 объектам, сообщает Hindustan Times.

"Наши вооруженные силы сбили многие беспилотники при помощи зенитных вооружений и других средств", - заявила представитель ВС Индии Виомика Сингх.

По ее словам, в ответ индийские военные выпустили БПЛА по четырем позициям ПВО в Пакистане, и один дрон смог уничтожить вражеский радар.

Источники Hindustan Times заявили, что при отражении воздушной атаки Пакистана с использованием БПЛА и ракет в ночь на 9 мая Индия применила зенитные ракетные комплексы С-400, зенитные ракеты "Барак-8" и "Акаш", технологии борьбы с беспилотниками от Организации оборонных исследований и разработок.

Ранее газета сообщала, что индийские власти приказали применить светомаскировку в пограничных с Пакистаном городах и населенных пунктах.

Одновременно с тем за последние два дня Международный аэропорт имени Индиры Ганди в Дели отменил 228 рейсов. Власти приостановили прием гражданских самолетов в 27 аэропортах страны до 10 мая.

В связи с повышенным спросом на билеты в пятницу компания Indian Railways запустила дополнительные поезда из городов Джамму и Удхампур в Нью-Дели.

Премьер Индии Нарендра Моди в пятницу связался с главным министром штата Гуджарат, граничащим с Пакистаном, Бхупендрой Пателем, чтобы обсудить предпринимаемые меры безопасности. Патель заявлял, что премьер уточнял степень готовности штата к чрезвычайной ситуации и к защите населения.

Министр обороны Раджнатх Сингх также провел совещания по анализу ситуации с начальником штаба обороны Индии Анилом Чауханом, командующими видов вооруженных сил Индии.

Отношения между Индией и Пакистаном обострились после того, как 22 апреля на севере Индии группа боевиков открыла огонь по людям в месте большого скопления туристов. Погибли 26 человек. Индия возложила ответственность за теракт на пакистанскую сторону.