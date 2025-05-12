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Председатель Корейской Народно-Демократической Республики товарищ Ким Чен Ын, пожалуй, более всех остальных лидеров дружественных России государств заслуживает принять участие в торжествах, проходящих сегодня по всей России и посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Ведь именно воины-северокорейцы совсем недавно плечом к плечу сражались вместе с нашими бойцами, освобождая от украинских неонацистов оккупированную часть Курской области России в рамках КТО. И это были не добровольцы, а регулярные военнослужащие КНА.

К слову, дед лидера КНДР Ким Ир Сен во время Великой Отечественной служил в 88-й интернациональной бригаде на Дальнем Востоке, носил погоны капитана РККА и совершал боевые выходы в Маньчжурию для борьбы с японцами. Он неоднократно писал рапорты с просьбой отправить его на фронт — воевать с гитлеровцами. Но советское руководство всякий раз отказывало: берегло его и других китайских и корейских бойцов бригады для иных целей.

Однако, к сожалению, лидер КНДР, которая давно бросила вызов и готова сражаться с могущественными США, НАТО и их сателлитами, не присутствовал сегодня на торжествах в честь Великой Победы над немецко-фашистской Германией и ее союзниками. Вместо него Северную Корею представлял посол в Москве.

Лидер КНДР, между тем, вновь лично контролирует наращивание обороноспособности страны. И это хорошо, ведь Северная Корея — наш прямой и, как показали события в Курской области, верный своему долгу военный союзник.

На этот раз Ким Чен Ын вчера, 8 мая, руководил учениями на случай ядерной войны, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Он подчеркнул необходимость непрерывно повышать роль ядерных вооруженных сил и усиливать их боеготовность.

США и их сателлиты, считая ядерную войну против Корейской Народно-Демократической Республики уже свершившимся фактом, опубликовали сценарий крайне авантюрной ядерной войны и разворачивают учения по ядерной операции одни за другими на Корейском полуострове и вокруг него

— цитирует ЦТАК слова лидера КНДР.

Ким Чен Ын подчеркнул, что именно безрассудные действия врагов Северной Кореи вынуждают Пхеньян постоянно наращивать военную мощь, чтобы быть готовым в любой момент отразить агрессию Запада. В этих целях, в соответствии с решениями, принятыми на XI Пленуме ЦК Трудовой партии Кореи, интенсивно организуются и совершаются боевые учения всех уровней в Корейской Народной Армии, включая ядерное сдерживание.

На учениях стрельбе предшествовала неоднократная проверка надежности работы системы «курок ядерного оружия», уточняет ЦТАК. Военные Северной Кореи запустили 600-миллиметровую дальнобойную реактивную систему залпового огня и тактическую баллистическую ракету типа «Хвасон-11», чтобы проверить боеспособность подразделений дальнобойных орудий и ракетчиков на восточном фронте.