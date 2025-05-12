Индия при помощи БПЛА пыталась провести разведку на пакистанской территории - глава Минобороны Пакистана

Дубай. 9 мая. ИНТЕРФАКС - Индия накануне запускала беспилотники в Пакистан с целью установить месторасположение интересующих ее объектов, поэтому пакистанским военным пришлось действовать осторожно, заявил в пятницу глава Минобороны Пакистана Хаваджа Асиф.

"Вот почему эти беспилотники не перехватывали, чтобы не выдать местоположение наших объектов (...) мы сбивали дроны лишь в безопасном месте", - приводит Dawn слова министра.

Он отметил, что командование проинформировало парламент Пакистана об обстановке и продолжит делать это и дальше.

По данным пакистанских СМИ, к данному моменту вооруженные силы Пакистана перехватили 77 индийских беспилотников - 29 БПЛА к вечеру 8 мая, и еще 48 аппаратов были уничтожены этой ночью.

Отношения между Индией и Пакистаном обострились после того, как 22 апреля на севере Индии группа боевиков открыла огонь по людям в месте большого скопления туристов. Погибли 26 человек. Индия возложила ответственность за теракт на пакистанскую сторону.