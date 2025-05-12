Вопреки всем внутренним и внешним провокациям, войны с Азербайджаном не будет - Пашинян

Ереван. 9 мая. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что войны с Азербайджаном не будет, республика движется по пути свободы, демократии и мира.

"Сегодня у нас есть возможность внести свой вклад в мирное и процветающее будущее нашего региона. Проект соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном согласован и ожидает подписания, и мы пойдем по этому пути. Наш регион заслужил право жить в мире и процветании, и именно так и должно быть", - заявил Пашинян в послании по случаю 9 мая.

По его словам, "вопреки всем внутренним и внешним провокациям, войны между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой не будет, будет мир".

Он отметил, что Армения "идет по пути свободы, демократии и мира".

"Это совсем не легкий путь, но он стоит того, чтобы его пройти, и чтобы завершить его и достичь необратимой гавани, нужны уверенность, вера, осмотрительность и последовательность. Для того чтобы идти по этому пути, нужны смелость, честность и полное самопознание, умение читать и изучать собственную историю, умение читать и понимать месседжи, которые посылает нам наша история", - заявил премьер Армении.

Он отметил, что, перечитывая историю Армению, пришел к выводу, что необходимо сосредоточиться на реальной, а не исторической Армении.

"Идеология Реальной Армении является результатом прочтения месседжей, адресованных нам Исторической Арменией, которая говорит нам: не идите моим путем, а сосредоточьтесь на построении свободы, счастья и процветания в стране нашей мечты, в Республике Армения, и на вопросе передачи этого счастливого государства из поколения в поколение. Сегодня у нас есть такая возможность, и мы обязаны ее реализовать", - заявил Пашинян.

Он заявил также, что "сегодня мы отмечаем 80-ю годовщину Победы Советского Союза и западных союзников во Второй мировой войне".