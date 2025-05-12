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Интерфакс-АВН

Британия объявит в пятницу о введении жестких санкций в отношении ста нефтяных танкеров, используемых РФ - офис премьера

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Нефтяные танкеры у нефтеналивного терминала в Новороссийске
Нефтяные танкеры у нефтеналивного терминала в Новороссийске.
Источник изображения: © РИА Новости Виталий Тимкив

Лондон. 9 мая. ИНТЕРФАКС - В пятницу, 9 мая против "теневого флота" России будет применен крупнейший в истории пакет санкций, что усилит давление на нее и защитит важнейшую национальную инфраструктуру Великобритании и Европы, говорится в сообщении на сайте кабинета министров Великобритании.

"Правительство введет санкции против 100 нефтяных танкеров, которые составляют основную часть теневого флота Путина и перевезли грузов на сумму более $24 млрд с начала 2024 года", - сообщил кабинет.

Как ожидается, о санкциях объявит британский премьер Кир Стармер на саммите Объединенных экспедиционных сил (JEF), который состоится в Осло.

Посредством использования теневого флота Россия имеет возможность финансировать "незаконную войну Кремля на Украине", - отмечается в сообщении кабмина.

Камин также сообщил, что, как ожидается, в пятницу участники саммита заявят об усилении партнерства JEF с Украиной.

"Это окажет дальнейшую поддержку украинским вооруженным силам посредством интенсивных учений, повышения оперативной совместимости между военными платформами и усиления поддержки в борьбе с дезинформацией, а также позволит странам JEF перенять боевой опыт вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении кабмина.

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