Перспектив сохранения ДСНВ не будет, если не произойдет кардинальных изменений в политике США на российском направлении - Рябков

Москва. 9 мая. ИНТЕРФАКС - Никаких перспектив сохранения ДСНВ не будет в отсутствие кардинальных изменений к лучшему в политике США на российском направлении, заявил в пятницу замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"5 февраля будущего года срок действия договора официально истекает, в тексте предусмотрено продление однократное на пять лет. Все, что на эту тему мы могли сказать, мы сказали давно, задолго до нынешней ситуации в наших отношениях с США и полной не просто пробуксовке, полного паралича, полной остановки диалога по стратегической стабильности", - сказал он журналистам в Москве, отвечая на просьбу прокомментировать публикации ряда экспертов, согласно которым в ДСНВ можно внести поправку для его продления.