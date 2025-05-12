Разведка США подтвердила, что истребители Rafale ВВС Индии были сбиты китайскими истребителями J-10 ВВС Пакистана - пакистанская пресса

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Пакистанская пресса пишет о том, что разведка США подтверждает потерю ВВС Индии двух боевых самолётов, включая истребитель Rafale французского производства.

Urdu Point пишет о том, что американская разведка заявляет об использовании военно-воздушными силами Пакистана истребителей J-10 китайского производства. Именно ракетами класса «воздух-воздух» с бортов этих истребителей и были, как заявлено, сбиты индийские самолёты.

Приводится и заявление неназванного высокопоставленного представителя французской разведки, который говорит следующее:

Истребитель Rafale ВВС Индии был сбит Пакистаном. Мы выясняем, сбил ли Пакистан более одного самолёта Rafale.

Напомним, что в пакистанских ВВС утверждают, что в общей сложности за последние дни сбили три самолёта ВВС Индии, из которых 2 – французские «Рафали».

Тем временем в ходе пресс-конференции генерал-лейтенант вооружённых сил Пакистана Ахмед Шариф Чаудхри заявил о том, что в Индии «лгут, говоря о том, что пакистанская армия выпустила по ним 15 ракет»:

Когда уже Индия выйдет из своего кино и вернётся в реальность?

Тот же Чаудхри при этом утверждает, что ВС Пакистана перехватили 29 индийских беспилотников. А Индия заявляет, что перехватила не менее 50 индийских дронов.

В такой ситуации говорить о том, кто именно из этих двух ядерных держав никак не может выйти «из кино», сложно. Возможно, что преувеличениями страдают обе стороны конфликта.