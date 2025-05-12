Программа Liberty Lifter – экранопланы и гидросамолеты США.

Исследовательская дочерняя компания Boeing по авиации и аэронавтике Aurora Flight Sciences предоставила новые подробности о конструкции демонстратора, над которым она работает для программы Liberty Lifter Управления перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA). Основная цель Liberty Lifter – продемонстрировать новую конструкцию экраноплана, использующую принцип увеличения подъемной силы за счет близости к поверхности («wing-in-ground», WIG). Будущий самолёт, созданный на основе демонстратора, может предоставить ВС США новый способ недорогой перевозки большого количества грузов и личного состава на большие расстояния без необходимости в традиционных взлётно-посадочных полосах.

Как стало известно, в 2023 году Aurora Flight Sciences и General Atomics получили контракты на проведение первоначальных работ по Liberty Lifter. Годом позже DARPA выбрала Aurora Flight Sciences для продолжения самостоятельной разработки летающего демонстратора.

На последнем концепт-арте Aurora Liberty Lifter изображена летающая лодка с V-образным корпусом фюзеляжа и большим прямым крылом с поплавками на законцовках, приводимыми в движение восемью турбовинтовыми двигателями, расположенными на крыле. У него также есть два вертикальных хвостовых оперения, соединённых в верхней части горизонтальным стабилизатором. Грузы, в том числе лёгкие бронированные амфибии, выгружаются через большой задний пандус. Концепт от General Atomics имел более радикальную конструкцию с двумя фюзеляжами.

Проект экраноплана от Aurora Flight Sciences

По данным источника в Aurora, демонстрационный образец примерно на 80% соответствует целевому самолёту. Речь идет о перспективном летательном аппарате близком по грузоподъёмности к C-130 «Геркулес», 25 тонн полезной нагрузки. Размах крыльев демонстратора, как ожидается, составит около 66 м. Планируется, что он будет оснащён двигателями, поставляемыми правительством США.

Военно-транспортные самолеты С-130 (на переднем плане) и С-17А

Ранее DARPA заявило, что конечной целью проекта Liberty Lifter является разработка конструкции с грузоподъёмностью, сопоставимой с грузовым самолётом C-17A Globemaster III. Заявленный максимальный вес полезной нагрузки C-17 составляет около 82 тонн, хотя обычно самолёты летают с грузом и персоналом на борту весом около 60 тонн или меньше.

Требования к Liberty Lifter, которые DARPA ранее публично публиковало, также включают возможность взлета и посадки на открытой воде при волнении моря до 4 баллов и «устойчивую работу на воде» при волнении моря до 5 баллов. Эти два состояния моря характеризуются скоростью ветра от 5,5 до 7,9 м/сек и от 8 до 10,7 м/сек, а также высотой волн от 0,9 до 1,5 м и от 1,8 до 2,4 м соответственно.

Выгрузка техники из экраноплана Liberty Lifter

Идея летающей платформы, использующей принцип WIG, не нова, но исторически такие конструкции не пользовались большим успехом, особенно в военной области. Самым известным оператором военных конструкций WIG, известных также как экранопланы, остается Советский Союз.

В принципе, экранопланы представляют собой высокоэффективные надводные суда, которые могут двигаться с высокой скоростью, поскольку не испытывают сопротивления, характерного для обычных судов, а также получают подъёмную силу от крыла. В то же время, высокоскоростной полёт над поверхностью моря сопряжён с трудностями, в том числе с риском столкновения с различными объектами на поверхности или даже просто с высокими гребнями волн.

Чтобы помочь обойти эти проблемы, программа DARPA Liberty Lifter призвала к созданию чего-то вроде гибридной конструкции, которая при необходимости по-прежнему способна работать как традиционная летающая лодка на «высотах до 3 000 м над уровнем моря со снижением дальности полета».

Ожидается, что DARPA примет решение о том, стоит ли переходить к следующему этапу разработки Liberty Lifter, летом 2025 года. Место строительства итогового изделия остается открытым. Одной из целей программы является изучение процессов производства морских судов, а не исключительно летательных аппаратов. Таким образом, самолёты будут создаваться с помощью сочетания процессов судо- и авиастроения. В этой связи отмечается, что с самого начала в проекте Aurora участвовала компания Gibbs & Cox, занимающаяся военно-морской архитектурой и морским строительством.

В рамках программы Liberty Lifter в настоящее время также разрабатывается, строится, испытывается и вводится в эксплуатацию доступный по цене инновационный гидросамолёт, который, как утверждается, потенциально может изменить подход к быстрой логистике для Министерства обороны и коммерческих организаций. Программа также может обеспечивать поисково-спасательные операции на море и реагирование на стихийные бедствия в масштабах кораблей со скоростью воздушного транспорта.

По мнению DARPA, Liberty Lifter может стать не только альтернативой традиционным грузовым самолётам, но и новым инструментом для «эффективной транспортировки больших грузов на скоростях, значительно превышающих существующие морские подъёмные платформы». Считается, что возможности морской логистики, которые быстрее, чем у существующих грузовых судов, и не зависят от взлётно-посадочных полос, как у многих традиционных транспортных самолётов, могут быть особенно ценными в будущем конфликте в Тихом океане.

Кроме того, ожидается, что Liberty Lifter позволит избежать многих морских угроз, таких как подводные лодки и противокорабельные ракеты. Полет на очень малой высоте обычно повышает общую выживаемость, помогая скрыть самолет от средств защиты, особенно от их радаров.

Пока неясно, решит ли DARPA продолжить работу над Liberty Lifter и когда запланированный демонстрационный образец Aurora сможет впервые подняться в воздух. В настоящее время программа рассматривает возможность начала лётных испытаний в 2028–2029 годах, что является задержкой на год по сравнению с первоначальным графиком. На данный момент проект Aurora обретает чёткие очертания.

По материал ресурса twz.com