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Военное обозрение

Для американских ядерных ракет Sentinel придётся построить сотни новых шахт вместо имеющихся из-за некомпетентности

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Источник изображения: topwar.ru

При запуске программы создания новой МБР Sentinel Пентагон изначально планировал размещать их в уже возведённых шахтах, в которых расположены состоящие на вооружении ядерные ракеты Minuteman III. Однако ситуация изменилась.

МБР Sentinel будут использовать вновь построенные шахты вместо уже имеющихся, в которых размещены Minuteman III

- заявили в ВВС.

Как указывается в издании Defense One, это означает, что придётся возвести сотни новых шахтных пусковых установок – речь идёт о 400 МБР, которые дислоцируются на ракетных полигонах в Колорадо, Монтане, Небраске, Северной Дакоте и Вайоминге.

К настоящему времени стоимость программы Sentinel уже составила около $141 млрд, что превысило ранее закладывавшиеся цифры. В качестве причин её роста в Пентагоне назвали необходимость развёртывания инфраструктуры и сложное устройство ПУ.

Решение о строительстве новых шахт было принято после завершения проекта по переоборудованию испытательного стартового комплекса на базе Ванденберг в Калифорнии. Как пояснили в ВВС, такой подход, ранее считавшийся «рентабельным и эффективным», несёт в себе риски и приводит к значительному увеличению затрат и сроков, в связи с чем является нецелесообразным.

Источник изображения: topwar.ru

Как отмечается в издании, в этом виновен концерн Northrop Grumman, единственный подрядчик программы, так как он недооценил сложность переоборудования шахт.

Новое откровение в лучшем случае говорит о неэффективном управлении, недостатках в планировании и некомпетентности. В худшем варианте может свидетельствовать о намеренном преуменьшении сложностей и проблем, чтобы создать впечатление, что это более дешёвый и простой вариант, чем просто продлить срок службы имеющихся средств

- полагает Маккензи Найт из Ядерного информационного проекта, подразумевая очковтирательство со стороны одного из ведущих американских подрядчиков.

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США
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Northrop Grumman
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