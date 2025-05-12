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ТАСС

Вэнс заявил, что дела у Киева идут на поле боя "не так уж хорошо"

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Вице-президент США Джей Ди Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс.
Источник изображения: © AP Photo/ Manuel Balce Ceneta

Вице-президент США добавил, что "украинцы хотели бы прекращения огня"

НЬЮ-ЙОРК, 8 мая. /ТАСС/. Ситуация на поле боя на Украине складывается не в пользу Киева. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Fox News, комментируя ход переговоров по урегулированию на Украине.

"Мы знали, что Россия будет просить слишком много. Потому что, согласно восприятию россиянами хода войны "на земле", они побеждают. И, конечно, украинцы хотели бы прекращения огня. Отчасти в связи с тем, что дела в последние несколько месяцев идут для украинцев не так уж хорошо", - сказал заместитель главы американской администрации.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на слова Вэнса о том, что Россия хочет слишком многого в переговорном процессе по Украине, заявил, что национальные интересы России должны учитываться. "Мы хотим, чтобы наши национальные интересы были учтены. Чтобы были устранены первопричины конфликта. Это очень важно, потому что это напрямую связано с нашими национальными интересами, с гарантиями нашей безопасности", - сказал представитель Кремля. 

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Россия
США
Украина
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