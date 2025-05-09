Действия AUKUS по созданию инфраструктуры ядерных держав на территории неядерного государства подрывают стратстабильность - заявление РФ и КНР

Москва. 8 мая. ИНТЕРФАКС - Усилия партнерства AUKUS (Австралия, Великобритания и США - ИФ) по созданию военной инфраструктуры ядерных держав на территории неядерного государства подрывают стратегическую стабильность, считают РФ и КНР.

"Стороны констатируют, что усилия партнерства АУКУС (США - Великобритания - Австралия) по созданию военной инфраструктуры двух ядерных государств, обеспечивающей деятельность их ядерных сил, на территории страны - участницы Договора о безъядерной зоне в южной части Тихого океана подрывают стратегическую стабильность и провоцируют гонку вооружений в регионе", - говорится в совместном заявлении РФ и КНР по глобальной стратегической стабильности.