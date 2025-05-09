РФ и КНР подтверждают приверженность поиску политических решений для урегулирования кризисных ситуаций посредством диалога - заявление

Москва. 8 мая. ИНТЕРФАКС - Россия и Китай выступают за политические пути урегулирования кризисных ситуаций и устранение не только их последствий, но и первопричин.

"Стороны подтверждают приверженность поиску политических решений для урегулирования кризисных ситуаций посредством диалога и поддерживают конструктивное участие международного сообщества в политическом урегулировании "горячих конфликтов" на основе принципа невмешательства во внутренние дела, а также устранения не только их последствий, но и коренных причин", - говорится в совместном заявлении РФ и КНР о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху в ознаменование 80-летия победы Советского Союза в Великой Отечественной войне, победы китайского народа в войне сопротивления японской агрессии и образования ООН.