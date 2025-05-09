РФ и КНР обеспокоены действиями ряда стран по пересмотру итогов Второй мировой войны - совместное заявление

Москва. 8 мая. ИНТЕРФАКС - Россия и Китай обеспокоены деструктивными действиями ряда стран по пересмотру итогов Второй мировой войны и расшатыванию сложившегося послевоенного порядка.

"Стороны с беспокойством отмечают деструктивные действия ряда государств и их объединений, стремящихся в угоду своим узкокорыстным гегемонистским интересам пересмотреть итоги Второй мировой войны, расшатать принципы сложившегося послевоенного миропорядка, размыть центральную роль Организации Объединенных Наций (ООН) в поддержании мира и безопасности в глобальном измерении", - говорится в совместном заявлении РФ и КНР о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху в ознаменование 80-летия победы Советского Союза в великой отечественной войне, победы китайского народа в войне сопротивления японской агрессии и образования ООН.

Текст документа опубликован на сайте Кремля.

"Стороны подтверждают свою приверженность соблюдению международного права, включая цели и принципы, закрепленные в Уставе ООН в качестве его неотъемлемого и основополагающего элемента во всей их полноте, совокупности и взаимосвязи, выражают готовность противодействовать попыткам ревизии основополагающих принципов международного права", - также отмечается в заявлении.