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Интерфакс-АВН

РФ и КНР обеспокоены планами отдельных ядерных государств по развертыванию вне своей национальной территории ракет средней и меньшей дальности - заявление

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Государственные флаги РФ и КНР
Государственные флаги РФ и КНР.
Источник изображения: © Пресс-служба МИД РФ

Москва. 8 мая. ИНТЕРФАКС - Россия и Китай выразили озабоченность в связи с планами и практическими шагами отдельных ядерных государств по развертыванию вне своей национальной территории ракет средней и меньшей дальности.

"Особую озабоченность вызывают планы и практические шаги отдельных ядерных государств по развертыванию вне своей национальной территории ракет средней и меньшей дальности наземного базирования с малым подлетным временем к широкому спектру целей на территориях других ядерных государств", - говорится в совместном заявлении РФ и КНР по глобальной стратегической стабильности.

Текст документа опубликован на сайте Кремля.

При этом ускоренная разработка, закупка и размещение дальнобойных ракетных систем указанного и других аналогичных классов осуществляется внутри военных союзов и коалиций не только ядерными государствами, но и их неядерными союзниками в рамках концепций, предполагающих в том числе обретение контрсиловых средств для "глубоких высокоточных ударов", "цепочек уничтожения", "контрударного потенциала" и тому подобного, отмечается в документе.

"Стороны решительно осуждают такую провокационную деятельность, подрывающую региональную стабильность и глобальную безопасность", - говорится в заявлении.

Согласно документу, одним из наиболее актуальных стратегических рисков, требующих скорейшего устранения, остается крайне дестабилизирующая экспансия существующих и вновь формируемых военных союзов и коалиций, которая осуществляется некоторыми ядерными государствами вплотную к рубежам других ядерных государств в попытке создать или расширить в таких особо чувствительных для них районах постоянные плацдармы в целях проецирования военной мощи, оказания силового давления и совершения иной враждебной деятельности, угрожающей коренным интересам этих государств в области безопасности.

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