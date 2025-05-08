«Жуткое действие на расстоянии». Представлен чип Cisco для мгновенной связи и объединения квантовых компьютеров в сеть

Пока другие соревнуются в создании все большего количества «кубитов», Cisco работает в другом направлении

Cisco Systems продемонстрировала прототип чипа для объединения квантовых компьютеров в сеть и сообщила об открытии новой лаборатории в Санта-Монике, штат Калифорния, для дальнейшего изучения квантовых вычислений.

Чип использует некоторые из тех же технологий, что и нынешние сетевые чипы, и поможет объединить меньшие квантовые компьютеры в более крупные системы. Но Cisco также считает, что у него будут практические применения до того, как эти компьютеры станут мейнстримом, например, помощь финансовым фирмам в синхронизации времени торгов или помощь ученым в обнаружении метеоритов.

Есть целый ряд вариантов использования, — сказал Рейтер Виджой Пандей, старший вице-президент инкубатора инноваций Cisco Outshift.

Пока другие соревнуются в создании все большего количества «кубитов» — фундаментальной единицы квантовых компьютеров — Cisco работает над тем, чтобы связать их. Компания заявляет, что ее чип, который она разработала совместно с исследователями из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре, работает, вызывая квантовую запутанность в парах фотонов, а затем отправляя один из пары на два отдельных квантовых компьютера. По словам Cisco, в течение короткого времени квантовые компьютеры смогут использовать эти запутанные фотоны для мгновенной связи, независимо от того, как далеко они находятся друг от друга. Это явление квантовой физики Альберт Эйнштейн называл «жутким действием на расстоянии».

Панди подчеркнул, что у Cisco пока нет точных сроков, когда чип начнет приносить доход.