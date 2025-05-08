Войти
ixbt.com

«Жуткое действие на расстоянии». Представлен чип Cisco для мгновенной связи и объединения квантовых компьютеров в сеть

267
0
0
Альберт Эйнштейн
Альберт Эйнштейн.
Источник изображения: Grok

Пока другие соревнуются в создании все большего количества «кубитов», Cisco работает в другом направлении

Cisco Systems продемонстрировала прототип чипа для объединения квантовых компьютеров в сеть и сообщила об открытии новой лаборатории в Санта-Монике, штат Калифорния, для дальнейшего изучения квантовых вычислений.

Чип использует некоторые из тех же технологий, что и нынешние сетевые чипы, и поможет объединить меньшие квантовые компьютеры в более крупные системы. Но Cisco также считает, что у него будут практические применения до того, как эти компьютеры станут мейнстримом, например, помощь финансовым фирмам в синхронизации времени торгов или помощь ученым в обнаружении метеоритов.

Есть целый ряд вариантов использования, — сказал Рейтер Виджой Пандей, старший вице-президент инкубатора инноваций Cisco Outshift.

Пока другие соревнуются в создании все большего количества «кубитов» — фундаментальной единицы квантовых компьютеров — Cisco работает над тем, чтобы связать их. Компания заявляет, что ее чип, который она разработала совместно с исследователями из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре, работает, вызывая квантовую запутанность в парах фотонов, а затем отправляя один из пары на два отдельных квантовых компьютера. По словам Cisco, в течение короткого времени квантовые компьютеры смогут использовать эти запутанные фотоны для мгновенной связи, независимо от того, как далеко они находятся друг от друга. Это явление квантовой физики Альберт Эйнштейн называл «жутким действием на расстоянии».

Панди подчеркнул, что у Cisco пока нет точных сроков, когда чип начнет приносить доход.

Права на данный материал принадлежат ixbt.com
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Проекты
ИТ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.05 11:32
  • 181
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 08.05 11:00
  • 1
Вэнс: США считают, что РФ просит по Украине слишком много, но хочет мира
  • 08.05 08:12
  • 101
«Не в пользу российской машины»: 38-й НИИИ БТ МО завершил испытания трофейной американской БМП Bradley M2A2 ODS SA
  • 08.05 06:15
  • 8779
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 08.05 00:32
  • 1
Это наша Победа
  • 07.05 21:30
  • 0
Ответ на "Латвийские настроения. Часть 1"
  • 07.05 19:32
  • 1
Неприемлемый ущерб: теория, практика и индивидуальность
  • 07.05 18:52
  • 4
Сладков: Пришло время для корейской ЧВК?
  • 07.05 18:07
  • 26
МС-21 готовится к первому полету
  • 07.05 18:05
  • 41
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 07.05 11:03
  • 0
Латвийские настроения. Часть 1
  • 07.05 00:13
  • 0
О "козацком" менталитете
  • 06.05 23:54
  • 0
Ответ на "Военкор Сладков об атаке ВСУ на Новороссийск: в современной войне дронов нас бьют, и нас жалко"
  • 06.05 22:52
  • 0
Ответ на "Эксперт Федутинов: для борьбы с безэкипажными катерами можно задействовать БПЛА"
  • 06.05 20:15
  • 0
Ответ на "«Швейцарский нож королевского флота»: Британия распродаёт выведенные из эксплуатации десантные корабли класса Albion"