Вэнс: США считают, что РФ просит по Украине слишком много, но хочет мира

Как отметил американский вице-президент, россияне выдвигают определенный набор требований, определенный набор уступок для прекращения конфликта

ВАШИНГТОН, 7 мая. /ТАСС/. Администрация США считает, что Россия просит слишком многого в переговорах по Украине, однако не думают, что Москва не заинтересована в мире. Об этом заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс.

"И я бы не сказал... Я еще не настолько пессимистичен в этом вопросе. Я бы не стал говорить, что россияне не заинтересованы в урегулировании [конфликта на Украине]. Я бы сказал, что в настоящее время россияне выдвигают определенный набор требований, определенный набор уступок для прекращения конфликта. Мы считаем, что они просят слишком многого, понимаете?", - сказал он, выступая в Вашингтоне на форуме, организованном Мюнхенской конференцией по безопасности.