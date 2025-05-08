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ТАСС

Вэнс: США считают, что РФ просит по Украине слишком много, но хочет мира

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Стела при въезде в Мариуполь
Стела при въезде в Мариуполь.
Источник изображения: © РИА Новости

Как отметил американский вице-президент, россияне выдвигают определенный набор требований, определенный набор уступок для прекращения конфликта

ВАШИНГТОН, 7 мая. /ТАСС/. Администрация США считает, что Россия просит слишком многого в переговорах по Украине, однако не думают, что Москва не заинтересована в мире. Об этом заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс.

"И я бы не сказал... Я еще не настолько пессимистичен в этом вопросе. Я бы не стал говорить, что россияне не заинтересованы в урегулировании [конфликта на Украине]. Я бы сказал, что в настоящее время россияне выдвигают определенный набор требований, определенный набор уступок для прекращения конфликта. Мы считаем, что они просят слишком многого, понимаете?", - сказал он, выступая в Вашингтоне на форуме, организованном Мюнхенской конференцией по безопасности. 

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Страны
Россия
США
Украина
1 комментарий
№1
08.05.2025 11:00
Вэнс заблуждается.
Мы ничего не просим!
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