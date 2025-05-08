«Суперджет» с российскими двигателями впервые вышел на такую скорость (0,81 Маха), достиг режима невесомости и уже выполнил 10 полётов

Недавно к испытанием присоединился третий борт

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) сообщила о десятом испытательном полете самолета SJ-100, оснащенного отечественными двигателями ПД-8, в Комсомольске-на-Амуре.

Полет продолжался 3 часа 20 минут, в ходе которого лайнер развил скорость 0,81 Маха и в течение 2,5 часов находился на высоте 12,2 тыс. метров. Эти испытания стали важным этапом для проверки работы двигателей в реальных условиях.

Двигатели ПД-8, созданные Объединенной двигателестроительной корпорацией (ОДК), впервые тестировались на таких высотах и скоростях в составе самолета. Они показали стабильную работу на всех режимах, включая проверку топливной эффективности на максимальной высоте и функционирование при нулевой нормальной перегрузке на средней высоте, где был достигнут режим невесомости.

Третий опытный образец SJ-100, присоединившийся к программе испытаний в конце апреля, получил около 40 российских систем вместо импортных. Он позволит ускорить процесс сертификации.