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Военное обозрение

Публикации в Telegram о «поручении президента» определить цели для «Орешника» вызывают недоумение

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Источник изображения: topwar.ru

Появление в Телеграм-каналах сообщений о том, что «Владимир Путин дал поручение министерству обороны определить цели для ударов БРСД «Орешник» в Киеве», комментируют по обе стороны границы. Причём такого рода публикации вызвали разные эмоции, включая скепсис и недоумение.

Во-первых, само появление такого рода сообщений в Телеграм-каналах, претендующих на статус площадок с новостным контентом, выглядит достаточно странно. Ведь если в складывающейся ситуации верховный главнокомандующий и отдал подобного рода приказ (термин «поручение» от главы государства к Минобороны вообще сложно комментировать), то появление сообщений об этом в сети явно не пойдёт на пользу операции. Оно может пойти на пользу лишь тем, кто в Киеве мог бы стать реальной целью – успеет собраться и как минимум спуститься поглубже, как максимум – на время убыть из столицы «с рабочей поездкой».

Во-вторых, если приказ определить цели отдавался сегодня или вчера (да хоть позавчера), то это тоже вызывает определённые вопросы. Не может же быть так, что на 4-й год СВО, тем более когда враг открыто атакует дронами Москву, пытается прорваться в Курскую область, парализует работу гражданской авиации в целом ряде регионов России, цели в Киеве не были определены. Или может?..

Даже в украинской блогосфере публикации о «поручении определить цели для «Орешника» вызвали недоумение.

Один из комментариев в украинской блогосфере:

Только два вопроса - за три года цели не определены?

Вполне очевидно, что цели давно определены. А вот наносить ли по ним удар, не наносить или, если всё-таки наносить, то когда и при каких обстоятельствах, и определяет верховный главнокомандующий. Напомним, что сам он (Владимир Путин) на днях сказал о том, что ему приходится сдерживать себя от того, чтобы «врезать».

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Страны
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
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