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Военное обозрение

«Извлекаем выгоду из украинского конфликта»: в Индии выступили против запрета на экспорт снарядов

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Источник изображения: topwar.ru

На фоне эскалации конфликта между Нью-Дели и Исламабадом, грозящей перерасти в полномасштабную войну, военное ведомство Индии рассматривает возможность введения запрета на экспорт 155-мм артснарядов, чтобы пополнить собственные запасы. Об этом изданию IDRW сообщили источники из Минобороны.

Индия стала значимым игроком на мировом рынке артиллерийских снарядов, заняв третье место после России и Китая по производственным мощностям

- отмечается в издании.

Как указывается, такие компании, как Munitions India Limited (MIL), Yantra India Limited (YIL), а также частные фирмы, в том числе Bharat Forge, «извлекли выгоду из растущего спроса, особенно после начала украинского конфликта в 2022 году». К примеру, заказы на 155-мм снаряды от YIL распределены до 2026–2027 годов, а прогнозируемая выручка в этом финансовом году составит $461 млн.

По словам автора, значительный экспорт боеприпасов идёт в ОАЭ, Армению и неназванную европейскую страну, вероятно, в Польшу или Словению:

Появились сообщения о том, что индийские снаряды попадают на Украину через третьих лиц, несмотря на официальный нейтралитет Нью-Дели.

Как отмечается, текущий запас 155-мм снарядов в индийской армии считается достаточным, а производственные мощности надёжными: ожидается, что только частный сектор будет выпускать более 300 тыс. снарядов в год к 2027 финансовому году. Однако полномасштабная война с Пакистаном может кардинально изменить эти расчёты. По оценкам, при таком сценарии армии потребуется 150 тыс. снарядов в месяц – это половина нынешнего оценочного годового объёма производства.

Критики утверждают, что полный запрет на зарубежные поставки может нанести ущерб растущему сектору экспорта оборонной продукции Индии

- поясняется в издании.

Он уже достиг $2,48 млрд в 2023-24 финансовом году. При этом поставлена цель увеличить экспорт военной продукции до $5,91 к 2028-29 годам. Такие компании, как YIL и MIL, вложили значительные средства в модернизацию производственных линий.

Запрет на экспорт грозит потерей с трудом завоёванных рынков на Ближнем Востоке и в Европе, где индийские снаряды ценятся за их совместимость со стандартами НАТО и низкий уровень неисправностей

- считает автор.

С другой стороны, по его мнению, осторожность Минобороны основана на стратегическом прагматизме: пакистанские военные поддерживаются китайскими поставками и Индия не может позволить себе дефицит снарядов при затяжном противостоянии:

Запрет может оказаться неизбежным в целях защиты национальных интересов.
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