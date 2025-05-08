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Интерфакс-АВН

Пакистан сорвал попытки кибератак со стороны Индии - министр информационных технологий

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Кибератака
Кибератака.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

Дубай. 7 мая. ИНТЕРФАКС - Министр информационных технологий Шаза Фатима Хаваджа заявила, что пакистанские власти зафиксировали попытки Индии совершить хакерские атаки на информационные сети и успешно отбили их, сообщает в среду Dawn.

Она отметила, что все ведомства, в том числе Пакистанское управление телекоммуникаций, работают во всю силу, и власти сохраняют бдительность на случай повторения Индией кибератак.

Тем временем, по информации Dawn, пакистанские рейнджеры сбили индийский беспилотник на востоке провинции Пенджаб в районе города Шакаргах вблизи границы с Индией.

Стало известно также, что сухопутные войска Пакистана перехватили индийский БПЛА в городе Котли в контролируемой Исламабадом части Кашмира (Азад-Кашмир).

Как сообщалось, в ночь на среду военные Индии нанесли авиаудары по инфраструктуре, расположенной на территории Пакистана, и по контролируемым Исламабадом районам Кашмира.

Армия Пакистана нанесла ответные удары. Пакистанский министр обороны Хаваджа Асиф заявил, что в ответ на удары Индии ВВС Пакистана сбили не менее пяти индийских истребителей.

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Страны
Индия
Пакистан
Проекты
БПЛА
ИТ
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