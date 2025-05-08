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Интерфакс-АВН

Индия при ударах по Пакистану использовала ракеты SCALP, авиационные бомбы Hammer, барражирующие боеприпасы - СМИ

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Истребитель Rafale ВВС Индии
Истребитель Rafale ВВС Индии.
Источник изображения: defenseworld.net

Дели. 7 мая. ИНТЕРФАКС - Индийские военные при ударах по Пакистану использовали целый ряд вооружений, в том числе крылатые ракеты SCALP с дальностью полета более 250 км, сообщает в среду NDTV.

Кроме того, применялись управляемые авиационные бомбы Hammer. По данным NDTV, их сбросили на укрепленные бункеры и многоэтажные строения, которые использовали в качестве тренировочных и логистических центров группировки "Лашкар-э-Тайба" (запрещенная в РФ террористическая организация) и "Джаиш-е-Мухаммад"(запрещенная в РФ террористическая организация). Hammer способна поражать цели на дистанции 50 - 70 км, в зависимости от высоты, с которой ее запустили.

Также ВС Индии задействовали в операции барражирующие боеприпасы, однако телеканал не уточняет, какие именно.

Всего военные атаковали девять вражеских объектов, в том числе пять, которые располагаются в части Кашмира, вокруг которой Дели и Исламабад ведут территориальный спор. В частности, под удар попала штаб-квартира "Джаиш-е-Мухаммад", где готовили высокопоставленных руководителей группировки; места, где готовили смертников, бойцов, которые должны незаметно проникнуть на чужую территорию и действовать под прикрытием.

Как сообщалось, в ночь на среду военные Индии нанесли авиаудары по инфраструктуре, расположенной на территории Пакистана, и по контролируемым Исламабадом районам Кашмира.

ВС Пакистана нанесли удары в ответ на совершенный Индией обстрел пакистанской территории.

Индийская полиция и медицинская служба сообщали, что по меньшей мере 10 мирных жителей погибли и 48 получили ранения в Индии от обстрелов со стороны Пакистана в нескольких местах вдоль демаркационной линии, разделяющей страны.

В свою очередь в Исламабаде сообщили, что за ночь в результате ударов Индии погибли 26 мирных жителей.

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Пакистан
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