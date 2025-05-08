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ЦАМТО

Кабмин Украины может уже в мае разрешить экспорт украинской оборонной продукции

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Укроборонпром
Укроборонпром.
Источник изображения: Денис Соловых/ТАСС

ЦАМТО, 7 мая. Кабмин Украины может уже в мае разрешить экспорт украинской оборонной продукции. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил Forbes Ukraine (украинская версия журнала Forbes).

"Правительство готовится разрешить экспорт оборонной продукции уже в мае. Украинские производители дронов и систем РЭБ в 2024 году были загружены лишь на 37% из-за нехватки госконтрактов. Для решения этой проблемы правительство рассматривает возможность контролируемого экспорта оборонной продукции. Одна из обсуждаемых моделей – введение 20% пошлины на экспорт дронов, РЭБ и другой оборонной продукции", – говорится в сообщении.

По информации журнала, собранные деньги будут направляться на закупку необходимого ВСУ оружия. Forbes Ukraine утверждает, что решение уже согласовано с Владимиром Зеленским.

Депутат Верховной рады Галина Янченко в марте заявляла о возможном "обвале" украинского оборонно-промышленного комплекса из-за низкого внутреннего спроса, при этом предотвратить упадок, по ее мнению, возможно благодаря "дозированному" экспорту вооружений.

Министр обороны Украины Рустем Умеров в октябре 2024 года заявлял, что не исключает снятие запрета на экспорт вооружения, напоминает агентство.

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Украина
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