Войти
Военное обозрение

Оказавшийся не у дел самолёт: американский спецназ получил в качестве воздушной поддержки лёгкий штурмовик OA-1K Skryraider II

143
0
0

Источник изображения: topwar.ru

ВВС США несколько лет назад, в 2022 году, решили развернуть на поле боя лёгкие штурмовики OA-1K Skryraider II. Теперь значимость этих машин вызывает сомнения.

Командование спецопераций ВВС (AFSOC) получило первый самолёт этого типа в апреле и рассчитывает в конечном итоге обзавестись 75 экземплярами. Однако Пентагон готовится к конфликтам с равными по силе противниками, а не к борьбе с повстанцами. В связи с этим возникает вопрос о будущем программы, которую может свернуть команда Дональда Трампа, основательно взявшаяся за пересмотр госзакупок.

В 2020 году, во время запуска программы приобретения лёгкого штурмовика, предполагалось, что OA-1K будет выполнять задачи непосредственной авиационной поддержки, патрулирования и разведки, в первую очередь для поддержки спецназа. Преимуществом такого самолёта считалась возможность его переброски в отдалённые районы, даже туда, где практически отсутствует инфраструктура.

Как указывается в издании The War Zone, теперь же американская авиация может столкнуться не с повстанцами, а с мощными и дальнобойными средствами ПВО в случае крупномасштабного конфликта. В этих условиях поставлена под сомнение целесообразность использования OA-1K.

Сейчас OA-1K может оснащаться средствами поражения с небольшим радиусом действия (управляемые бомбы, НАР, ракеты). В таком формате он оказался не у дел: на войне с Россией и Китаем самолёт никак не сможет проявить себя. Однако ещё в 2023 году компания L3Harris, главный подрядчик Skyraider II, смоделировала потенциальную загрузку машины, которая включала ПКР AGM-84 Harpoon и крылатую ракету JASSM-ER с дистанцией полёта под 1000 км.

Источник изображения: topwar.ru

Высокопоставленный представитель ВВС сообщил изданию на условиях анонимности, что благодаря дальнобойному вооружению, которое должен получить OA-1K, он будет действовать главным образом в пространстве, прилегающем к зонам повышенного риска. Предполагается, что обнаружение самолёта радарами противника будет затруднено из-за его манёвренности и небольших размеров.

Также он будет отвечать за патрулирование над дружественной территорией, обеспечивая локальную защиту войск и прикрывая островные аванпосты от атак БПЛА, используя против них, к примеру, ракеты APKWS II. OA-1K будет выполнять и изначально ставившиеся перед ним задачи:

С самого начала концепция OA-1K была такова: это экономически эффективная платформа для борьбы с вооруженным экстремизмом и терроризмом. Это всё ещё актуальный набор задач

- отметили в ВВС.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Продукция
APKWS
Harpoon ПКР
JASSM
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
2020-й год
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.05 00:13
О "козацком" менталитете
  • 06.05 23:54
  • 0
Ответ на "Военкор Сладков об атаке ВСУ на Новороссийск: в современной войне дронов нас бьют, и нас жалко"
  • 06.05 22:52
  • 0
Ответ на "Эксперт Федутинов: для борьбы с безэкипажными катерами можно задействовать БПЛА"
  • 06.05 22:25
  • 83
«Не в пользу российской машины»: 38-й НИИИ БТ МО завершил испытания трофейной американской БМП Bradley M2A2 ODS SA
  • 06.05 20:15
  • 0
Ответ на "«Швейцарский нож королевского флота»: Британия распродаёт выведенные из эксплуатации десантные корабли класса Albion"
  • 06.05 20:08
  • 16
Тегеран подготовил ракеты для потенциального ответа США - СМИ
  • 06.05 20:03
  • 8760
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 06.05 18:48
  • 0
Ответ на "Эксперт предложил пути подготовки к столкновению с ЕС"
  • 06.05 16:50
  • 1
Грозит ли нам восстание машин?
  • 06.05 16:45
  • 1476
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 06.05 16:10
  • 73
Каким может быть сверхтяжелый танк
  • 06.05 12:17
  • 1
Путин подписал договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве РФ и Ирана
  • 06.05 11:55
  • 40
Командующий ВВС США в Европе о роли авиации в боевых действиях на Украине
  • 06.05 10:32
  • 1
«Швейцарский нож королевского флота»: Британия распродаёт выведенные из эксплуатации десантные корабли класса Albion
  • 06.05 01:54
  • 1
Эксперт предложил пути подготовки к столкновению с ЕС