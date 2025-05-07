Оказавшийся не у дел самолёт: американский спецназ получил в качестве воздушной поддержки лёгкий штурмовик OA-1K Skryraider II

Источник изображения: topwar.ru

ВВС США несколько лет назад, в 2022 году, решили развернуть на поле боя лёгкие штурмовики OA-1K Skryraider II. Теперь значимость этих машин вызывает сомнения.

Командование спецопераций ВВС (AFSOC) получило первый самолёт этого типа в апреле и рассчитывает в конечном итоге обзавестись 75 экземплярами. Однако Пентагон готовится к конфликтам с равными по силе противниками, а не к борьбе с повстанцами. В связи с этим возникает вопрос о будущем программы, которую может свернуть команда Дональда Трампа, основательно взявшаяся за пересмотр госзакупок.

В 2020 году, во время запуска программы приобретения лёгкого штурмовика, предполагалось, что OA-1K будет выполнять задачи непосредственной авиационной поддержки, патрулирования и разведки, в первую очередь для поддержки спецназа. Преимуществом такого самолёта считалась возможность его переброски в отдалённые районы, даже туда, где практически отсутствует инфраструктура.

Как указывается в издании The War Zone, теперь же американская авиация может столкнуться не с повстанцами, а с мощными и дальнобойными средствами ПВО в случае крупномасштабного конфликта. В этих условиях поставлена под сомнение целесообразность использования OA-1K.

Сейчас OA-1K может оснащаться средствами поражения с небольшим радиусом действия (управляемые бомбы, НАР, ракеты). В таком формате он оказался не у дел: на войне с Россией и Китаем самолёт никак не сможет проявить себя. Однако ещё в 2023 году компания L3Harris, главный подрядчик Skyraider II, смоделировала потенциальную загрузку машины, которая включала ПКР AGM-84 Harpoon и крылатую ракету JASSM-ER с дистанцией полёта под 1000 км.

Источник изображения: topwar.ru

Высокопоставленный представитель ВВС сообщил изданию на условиях анонимности, что благодаря дальнобойному вооружению, которое должен получить OA-1K, он будет действовать главным образом в пространстве, прилегающем к зонам повышенного риска. Предполагается, что обнаружение самолёта радарами противника будет затруднено из-за его манёвренности и небольших размеров.

Также он будет отвечать за патрулирование над дружественной территорией, обеспечивая локальную защиту войск и прикрывая островные аванпосты от атак БПЛА, используя против них, к примеру, ракеты APKWS II. OA-1K будет выполнять и изначально ставившиеся перед ним задачи:

С самого начала концепция OA-1K была такова: это экономически эффективная платформа для борьбы с вооруженным экстремизмом и терроризмом. Это всё ещё актуальный набор задач

- отметили в ВВС.