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Военное обозрение

Ушаков: Россия ожидает прибытия на торжества в честь 80-летия Великой Победы лидеров 29 государств

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Источник изображения: topwar.ru

Москва ожидает на торжествах в честь 80-летия Великой Победы лидеров 29 государств. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Москва направила приглашения многим мировым лидерам, а также представителям международных организаций. На сегодняшний день известно, что на самом высоком уровне будут представлены 29 стран, еще 34 должны отправить в Москву министров обороны. Кроме того, приглашения направлены всем аккредитованным дипломатическим представительствам.

Приглашены многочисленные иностранные гости, и мы ожидаем, что на параде Победы будет присутствовать 29 лидеров из тех стран, которые мы пригласили. Также приглашения на парад Победы разослали, в том числе генеральным секретарям СНГ, ШОС, ЕврАзЭС, ОДКБ, Организации исламского сотрудничества и Союзного государства России и Белоруссии.

- заявил Ушаков.

На высшем уровне будут представлены Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Абхазия, Босния и Герцеговина, Бразилия, Буркина-Фасо, Венесуэла, Вьетнам, Гвинея-Бисау, Египет, Зимбабве, Китай, Конго, Куба, Лаос, Монголия, Мьянма, Палестина, Сербия, Словакия, Экваториальная Гвинея, Эфиопия, Южная Осетия.

На высоком уровне: Индия, Никарагуа и ЮАР, КНДР будет представлять посол, лидера республики Ким Чен Ына не будет.

В составе парадных расчетов по Красной площади пройдут представители армий 13 государств, в том числе Азербайджана, Вьетнама, Белоруссии, Египта, Казахстана, КНР, Киргизии, Лаоса, Монголии, Мьянмы, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана. Тех, кто ждал появления на параде северокорейских военных, спешу расстроить, их не будет. Причины не называются.

За парадом будут наблюдать ветераны не только из России, но и из Армении, Израиля, Монголии и США.

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