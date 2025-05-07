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В США объяснили извлекаемую выгоду из поражения Су-30 морским дроном ВСУ

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Архивное фото. Фото: Thomas Peter / Reuters
Архивное фото. Фото: Thomas Peter / Reuters.

19FortyFive: США могут извлечь выгоду из поражения Су-30 морским дроном ВСУ

США и союзники могут извлечь выгоду из поражения российского истребителя Су-30 морским дроном V7 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказывает американский журнал 19FortyFive.

«Поскольку Украина имеет крупные экономические и дипломатические партнерства с Японией, Тайванем и Соединенными Штатами, все три последние страны могли бы извлечь выгоду из глубоких связей, изучая украинские технологии беспилотников», — объясняет обозреватель издания Джулиан МакБрайд.

Автор замечает, что использование беспилотников вроде V7 может блокировать операции Народно-освободительной армии Китая в Южно-Китайском море. Обозреватель уверен, что поражение надводным беспилотником воздушной цели стало переломным моментом в морской войне.

Ранее журнал The Aviationist заметил, что украинский морской дрон V7, оснащенный ракетами AIM-9 Sidewinder, способен поражать воздушные цели на дальности до десяти километров.

Также в мае издание Naval News опубликовало снимок морского дрона Вооруженных сил Украины V7, который сбил российский истребитель Су-30.

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Китай
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Тайвань
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Су-30
Проекты
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