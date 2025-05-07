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5000 лет без потерь: стартап Cerabyte представил технологию хранения данных, которая не боится времени, воды и электромагнитных импульсов

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Стартап Cerabyte
Стартап Cerabyte.
Источник изображения: Cerabyte

Керамические носители испытаны кипячением и печью для пиццы

Немецкий стартап Cerabyte, представил инновационный носитель информации, способный, согласно заявлениям, хранить данные на протяжении пяти тысяч лет и более.

Секрет заключается в использовании сверхтонкого керамического слоя толщиной всего 50-100 атомов, нанесённого на стеклянную подложку. С помощью фемтосекундных лазеров данные записываются в керамике в виде наноразмерных отверстий. Каждый чип размером 9 см2 способен хранить до 1 ГБ информации на каждой стороне, со скоростью записи два миллиона бит на лазерный импульс.

Для подтверждения заявленной долговечности, Cerabyte провели серию экспериментов. В ходе одного из них, чип с записанными данными был погружен в кипящую солёную воду на несколько дней (достаточно долго, чтобы разрушить сам чайник), а затем запечён в печи для пиццы при температуре 250°C. В обоих случаях данные остались полностью доступны и не повреждены.

Известная стойкость стекла к старению, огню, воде, излучению и даже электромагнитным импульсам делает его идеальным кандидатом для «холодного» хранения данных. Эксперименты Cerabyte наглядно продемонстрировали эту устойчивость, хотя компания пока не раскрыла, как керамическое покрытие и его связь со стеклом поведут себя при физическом ударе.

Однако долговечность – не единственное преимущество технологии Cerabyte. Компания планирует снизить стоимость архивного хранения до менее чем $1 за терабайт к 2030 году. Это может кардинально изменить экономику долгосрочного хранения данных. В планах компании – выпуск стеклянных слайдов и CeraTape – ленточного носителя с эксабайтной ёмкостью, совместимого с существующими роботизированными системами хранения.

В отличие от магнитных лент, жёстких дисков или оптических дисков, которые деградируют за десятилетия, подход Cerabyte, основанный на керамике на стекле, обещает избавить от необходимости регулярной миграции данных и энергоёмкого обслуживания.

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Страны
Германия
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