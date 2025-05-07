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Без России — никуда: завершено создание самой мощной в мире импульсной магнитной системы для термоядерного реактора ИТЭР — Россия поставила 137 тонн сверхпроводника

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Магнитная система для реактора ИТЭР
Магнитная система для реактора ИТЭР.
Источник изображения: Росатом

Россия помогла создать крупнейшую магнитную систему для реактора ИТЭР

В рамках проекта международного термоядерного реактора ИТЭР завершено создание самой мощной в мире импульсной магнитной системы. Она состоит из катушек тороидального и полоидального магнитного поля, корректирующих катушек и центрального соленоида, весит около 3000 тонн и является крупнейшей сверхпроводниковой системой в истории. 

Россия внесла значительный вклад в проект. По словам директора Проектного центра ИТЭР (часть «Росатома») Анатолия Красильникова, российские предприятия изготовили 120 тонн ниобий-титанового и более 17 км ниобий-оловянного сверхпроводника, а также поставили одну из шести катушек полоидального поля. 

Это грандиозное достижение мирового сообщества, и Россия гордится своим участием. Проект ИТЭР доказывает, что вместе мы можем решать задачи невероятной сложности, — отметил Красильников. 

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