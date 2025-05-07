«Ключевой нападающий в воздушном бою»: истребитель F-35 доведут до стандарта «пятое поколение плюс»

Источник изображения: topwar.ru

Американский концерн Lockheed Martin планирует значительно расширить возможности своего истребителя F-35, стремясь довести его, по словам руководства компании, до стандарта «пятого поколения плюс».

Недавно данный концерн потерпел чувствительное поражение от конкурента в лице Boeing, который был выбран Белым домом в качестве разработчика «платформы для завоевания господства в воздухе» F-47 в рамках программы NGAD (истребитель 6-го поколения).

На фоне неудачи с этим проектом, Lockheed намерен собрать свои дивиденды с уже имеющегося парка F-35 за счёт его глубокой модернизации. Тем более на сегодняшний момент было передано заказчикам свыше 1100 экземпляров истребителя, а ещё 3500 единиц должны быть поставлены покупателям по всему миру.

Как пояснил гендиректор концерна Джим Тайклет, знания и технологии, полученные в результате инвестиций в программу NGAD, «укрепили уверенность в необходимости усовершенствовать F-35 до уровня выше 5-го поколения»:

Я поставил перед командой задачу обеспечить 80% возможностей 6-го поколения за 50% стоимости.

Lockheed делает ставку на существующие истребители (F-16, F-35 и F-22), стремясь сохранить их актуальность за счет модернизации и интеграции новых технологий. В частности, самолёты получат усовершенствованные инфракрасные датчики и возможность автономного управления дронами. В первую очередь речь об управлении «верными ведомыми» – беспилотниками, придаваемыми бортам для усиления их мощи.

F-35 может выполнять роль квотербека [ключевой нападающий в американском футболе] в воздушном бою

- отметил Тайклет.