Войти
Военное обозрение

«Ключевой нападающий в воздушном бою»: истребитель F-35 доведут до стандарта «пятое поколение плюс»

137
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Американский концерн Lockheed Martin планирует значительно расширить возможности своего истребителя F-35, стремясь довести его, по словам руководства компании, до стандарта «пятого поколения плюс».

Недавно данный концерн потерпел чувствительное поражение от конкурента в лице Boeing, который был выбран Белым домом в качестве разработчика «платформы для завоевания господства в воздухе» F-47 в рамках программы NGAD (истребитель 6-го поколения).

На фоне неудачи с этим проектом, Lockheed намерен собрать свои дивиденды с уже имеющегося парка F-35 за счёт его глубокой модернизации. Тем более на сегодняшний момент было передано заказчикам свыше 1100 экземпляров истребителя, а ещё 3500 единиц должны быть поставлены покупателям по всему миру.

Как пояснил гендиректор концерна Джим Тайклет, знания и технологии, полученные в результате инвестиций в программу NGAD, «укрепили уверенность в необходимости усовершенствовать F-35 до уровня выше 5-го поколения»:

Я поставил перед командой задачу обеспечить 80% возможностей 6-го поколения за 50% стоимости.

Lockheed делает ставку на существующие истребители (F-16, F-35 и F-22), стремясь сохранить их актуальность за счет модернизации и интеграции новых технологий. В частности, самолёты получат усовершенствованные инфракрасные датчики и возможность автономного управления дронами. В первую очередь речь об управлении «верными ведомыми» – беспилотниками, придаваемыми бортам для усиления их мощи.

F-35 может выполнять роль квотербека [ключевой нападающий в американском футболе] в воздушном бою

- отметил Тайклет.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
F-16
F-22
F-35
Компании
Boeing
Lockheed-Martin
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.05 00:13
О "козацком" менталитете
  • 06.05 23:54
  • 0
Ответ на "Военкор Сладков об атаке ВСУ на Новороссийск: в современной войне дронов нас бьют, и нас жалко"
  • 06.05 22:52
  • 0
Ответ на "Эксперт Федутинов: для борьбы с безэкипажными катерами можно задействовать БПЛА"
  • 06.05 22:25
  • 83
«Не в пользу российской машины»: 38-й НИИИ БТ МО завершил испытания трофейной американской БМП Bradley M2A2 ODS SA
  • 06.05 20:15
  • 0
Ответ на "«Швейцарский нож королевского флота»: Британия распродаёт выведенные из эксплуатации десантные корабли класса Albion"
  • 06.05 20:08
  • 16
Тегеран подготовил ракеты для потенциального ответа США - СМИ
  • 06.05 20:03
  • 8760
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 06.05 18:48
  • 0
Ответ на "Эксперт предложил пути подготовки к столкновению с ЕС"
  • 06.05 16:50
  • 1
Грозит ли нам восстание машин?
  • 06.05 16:45
  • 1476
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 06.05 16:10
  • 73
Каким может быть сверхтяжелый танк
  • 06.05 12:17
  • 1
Путин подписал договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве РФ и Ирана
  • 06.05 11:55
  • 40
Командующий ВВС США в Европе о роли авиации в боевых действиях на Украине
  • 06.05 10:32
  • 1
«Швейцарский нож королевского флота»: Британия распродаёт выведенные из эксплуатации десантные корабли класса Albion
  • 06.05 01:54
  • 1
Эксперт предложил пути подготовки к столкновению с ЕС