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Интерфакс-АВН

Министр обороны США распорядился на 20% сократить число четырехзвездных генералов в армии - СМИ

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Министр обороны США Пит Хегсет
Министр обороны США Пит Хегсет.
Источник изображения: © AP Photo/ Michael Probst

Вашингтон. 6 мая. ИНТЕРФАКС - Число четырехзвездных генералов и адмиралов (высшее генеральское звание в армии и ВМС США) должно быть сокращено на 20%, такое распоряжение отдано министром обороны США Питом Хегсетом, сообщили американские СМИ.

В соответствии с подписанным министром распоряжением, сокращению на 10% подлежит также общее число генералов и высших офицеров, на 20% - число генералов в Национальной гвардии.

Хегсет написал, что сокращения являются "критическим шагом к устранению избыточной структуры вооруженных сил для оптимизации и рационализации руководства путем сокращения лишних генеральских и офицерских должностей".

Телеканал CNN напоминает, что Хегсет во время слушаний в конгрессе по утверждению его кандидатуры на министерский пост утверждал, что в вооруженных силах слишком много старших генералов.

Прошлым летом в одном из интервью он сказал, что, по его мнению, примерно треть самых высокопоставленных офицеров активно вовлечены в "политизацию вооруженных сил".

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США
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