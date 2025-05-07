Глава МИД Ирана обсудил с главнокомандующим армии Пакистана вызовы в сфере безопасности - СМИ

Дубай. 6 мая. ИНТЕРФАКС - Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи на фоне напряженности между Индией и Пакистаном обсудил обстановку в регионе с главнокомандующим армии Пакистана генералом Сайедом Асимом Муниром, передает агентство ИРНА.

"На встрече состоялись конструктивные обсуждения геостратегической обстановки с особым акцентом на вызовах, с которыми обе страны сталкиваются в сфере безопасности", - сообщило агентство со ссылкой на пресс-службу пакистанской армии.

Стороны согласились продолжать взаимодействие, расширять двустороннее сотрудничество, содействуя позитивным изменениям в вопросах, затрагивающих регион, пишет ИРНА. Аракчи, как уточняется, "высоко оценил усилия Пакистана по достижению мира и стабильности в регионе".

Стороны обсудили также механизм обеспечения безопасности на пакистано-иранской границе в рамках укрепления двусторонней координации.

Как сообщалось, Аракчи, прибывший в понедельник в Исламабад, на фоне обострения отношений между Пакистаном и Индией заявил о необходимости предотвращения дальнейшего роста напряженности в регионе.