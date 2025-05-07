Шойгу заявил, что идея Украины в НАТО с приходом Трампа отошла на второй план

Секретарь СБ РФ также обратил внимание, что после распада СССР российское общественное сознание пережило "глубокий кризис национальной идентичности"

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Идея вступления Украины в Североатлантический альянс с приходом к власти действующего президента США Дональда Трампа отошла на второй план, но не была отвергнута Западом. Воевавшие на стороне Гитлера силы на Западе мечтают о скором реванше, потому хотят видеть Киев в НАТО, говорится в статье секретаря Совета безопасности (СБ) РФ Сергея Шойгу, опубликованной в "Российской газете".

"Идея вступления Украины в НАТО хоть и отошла на второй план с приходом к власти в США Д. Трампа, но не отвергнута глобалистскими леволиберальными элитами Запада. Она отражает мечту воевавших на стороне нацистской Германии сил об очередном реванше в недалекой перспективе", - отметил Шойгу.

Он подчеркнул, что современная действительность показывает, насколько "ущербна память у политических элит ряда государств, некогда входивших в состав Советского Союза". "Откровенно и цинично возродился фашизм на Украине. Его проявления стали заметны в Прибалтике, - отметил секретарь СБ РФ. - В этих государствах провозглашаются народными героями преступники, в годы минувшей войны запятнавшие свои руки кровью соотечественников".

Шойгу также обратил внимание на то, что после распада СССР российское общественное сознание пережило "глубокий кризис национальной идентичности". "В Российской Федерации на его окончательное преодоление нацелены Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей", - добавил он.