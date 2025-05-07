«Потеряна десятая часть САУ»: парламент Франции сравнил применение CAESAR на Украине с другими артсистемами

Источник изображения: topwar.ru

Комиссия по обороне парламента Франции подготовила доклад, в котором утверждается, что ВСУ потеряли «десятую часть переданных Украине САУ CAESAR».

В документе не указано конкретное количество, но, как отмечается в издании Altair, известно, что с 2022 по конец 2024 года Париж должен был поставить украинским войскам 78 гаубиц этого типа. Таким образом, можно оценить, что безвозвратные потери в боях составили 7-8 самоходок. Однако согласно только данным объективного контроля, опубликованным ресурсом Lostarmour, ВСУ потеряли не менее 9 единиц CAESAR. Фактические же цифры должны быть значительно больше.

Из французского отчёта следует, что потери CAESAR на Украине в 2-3 раза ниже в сравнении с другими артсистемами аналогичной архитектуры (без указания их названий). Вероятно, речь идёт о польских самоходных гаубицах Krab, которые довольно часто встречаются в фото- и видеоматериалах при нанесении ударов дронами и барражирующими боеприпасами, главным образом «Ланцетами». Хотя, возможно, что имелись в виду немецкие САУ PzH2000 и шведские Archer.

Французы считают, что меньшие потери CAESAR связаны с его меньшими габаритами и более простой конструкцией. Как утверждается, это облегчает маскировку и ремонт в полевых условиях. Кроме того, французская гаубица имеет «аварийные системы» (не указано, о чём идет речь, видимо, о средствах автоматического пожаротушения), применение которых позволяет ей уйти в тыл после попадания.

Источник изображения: topwar.ru

Из других источников следует, что CAESAR менее склонны к поломкам. Их боеспособность после 5 месяцев использования в боях составила более 60%, в то время как PzH2000 и Archer упала до 32% и 38% соответственно.

В докладе говорится, что одна САУ, состоящая на вооружении ВСУ, ежедневно отстреливает от 60 до 90 снарядов. Однако порой темп огня увеличивается до 150 выстрелов. Из САУ CAESAR он ведётся в основном на максимальных расстояниях. Это означает необходимость использования полной метательной нагрузки, что приводит к более быстрому износу стволов. Как отмечается, именно стволов больше всего не хватает в качестве запчастей для французских гаубиц.

Между тем, франко-немецкий концерн KNDS ещё не достиг запланированного увеличения производства CAESAR до 12 экземпляров в месяц. С 2024 года удалось расширить выпуск, но он не превышает 6 самоходок в месяц. С другой стороны, KNDS сообщил, что он сумел сократить технологический цикл производства с 30 до 15 месяцев на систему.