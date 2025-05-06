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«Вплоть до зенитчиков на крышах». Как может быть усилена оборона Москвы на 9 Мая

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Источник изображения: gazeta.ru

Полковник Ходаренок: в случае провокации 9 Мая Киев будет превращен в развалины

Президент Украины Владимир Зеленский намекнул на планы ВСУ нанести удар по параду Победы в Москве 9 Мая. В ночь на 5 мая украинские дроны нанесли удары по Московскому региону и некоторым другим населенным пунктам. Военный обозреватель «Газеты.Ru» полковник в отставке Михаил Ходаренок рассуждает, как могут выглядеть мероприятия, усиливающие оборону столицы в праздничный день, и какие последствия могут ждать Киев, если ВСУ попробуют нанести удар по российской столице.

В Киеве дали понять, что ВСУ могут ударить по Москве 9 Мая. По всей видимости, не стоит относиться к словам украинского лидера как к простому сотрясению воздуха. По словам Владимира Зеленского, Украина не гарантирует безопасности мировых лидеров, которые приедут в российскую столицу на парад.

В арсенале украинской армии, надо заметить, есть средства поражения, в зоне досягаемости которых находится Москва в целом и Красная площадь в частности. К таковым относятся многочисленные БЛА самолетного типа, оперативно-тактические ракетные комплексы «Гром» и «Сапсан», дозвуковые крылатые ракеты типа «Нептун». Следует учесть, что этот удар может быть массированным. То есть в налете на Москву гипотетически могут принять участие сотни и даже тысячи БЛА, крылатых и баллистических ракет.

Как усилить оборону?

В этой связи в праздничные дни целесообразно резко усилить противовоздушную оборону столицы, создать мощные узлы противовоздушной/противоракетной обороны.

Для наращивания боевого состава группировки сил и средств, предназначенной для ПВО Москвы и Центрального промышленного района, наверное, есть смысл перегруппировать из внутренних военных округов, Дальнего Востока, районов Крайнего Севера и Арктики все имеющие там зенитные ракетные системы и комплексы, необходимые образцы радиолокационного вооружения и автоматизированных систем управления, малокалиберную зенитную артиллерию, боевые вертолеты и истребители-перехватчики.

Вплоть до развертывания сети постов визуального наблюдения и размещения зенитных пулеметных установок (стрелков-зенитчиков с переносными зенитными ракетными комплексами) на крышах высотных домов Москвы.

Самое главное, наверное, заключается в том, чтобы все имеющиеся силы и средства противовоздушной/противоракетной обороны были включены в единый контур управления.

Ответный удар

Вместе с тем, наверное, не стоит все внимание сосредоточивать только на сугубо оборонительных мероприятиях. Противник должен со всей возможной в этом случае отчетливостью представлять себе, что за гипотетическим налетом ВСУ на Москву 9 Мая буквально через минуты последует сокрушительный удар по Киеву, в том числе и наверняка по кварталу правительственных зданий (включая офис президента Украины Владимира Зеленского).

В этих целях могут привлечены силы Дальней авиации (крылатые ракеты большой дальности типа Х-101 и Х-555), Военно-морского флота (крылатые ракеты «Калибр-ПЛ» и «Калибр-НК»), Ракетных войск и артиллерии (оперативно-тактические ракетные комплексы типа «Искандер-М»), беспилотные летательные аппараты.

В состав сил и средств, привлекаемых к подобному удару, вполне возможно, будут включены части и соединения Ракетных войск стратегического назначения, использующие средства поражения в обычном снаряжении.

В целом подобный «удар возмездия» может затмить решительно все, что было ранее в ходе специальной военной операции. Центр столицы Украины может быть превращен в развалины. И это в Киеве должны иметь в виду, оценивая свои планы налета на Москву 9 Мая.

Что касается усиленного режима работы в праздничные дни специальных служб Российской Федерации, то в силу специфики работы подобных органов сказать что-либо конкретное по содержанию этих мероприятий не представляется целесообразным. Но в плане пресечения проявлений любой террористической активности, можно не сомневаться, будет сделано и невозможное.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).


Михаил Ходаренок

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