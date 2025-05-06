Чехи ведут переговоры о поставках боеприпасов на Украину до 2026 года (Bloomberg, США)

Bloomberg: Чехия ведет переговоры о поставках снарядов на Украину до 2026 года

Президент Чехии Павел заявил, что Прага продолжит переговоры с другими столицами о поставках снарядов Украине, передает Bloomberg. Предполагается, что поставки будут осуществляться не только в этом году, но и в следующем.

Крыштоф Чамониколас (Krystof Chamonikolas), Олеся Сафронова (Olesia Safronova)

Чехи ведут переговоры о продолжении поставок боеприпасов для украинской тяжелой артиллерии до 2026 года, заявил президент Чехии Петр Павел.

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Чешский лидер, выступая после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским в Праге, сказал, что так называемая чешская инициатива по боеприпасам, финансируемая 11 странами, позволит поставить в этом году в Киев 1,8 миллиона снарядов.

"Это очень сильное решение", — сказал Зеленский о данной инициативе, которая, по его словам, "работает блестяще" (что видно по "блестящим" успехам отступающей по всей линии соприкосновения украинской армии, — прим. ИноСМИ).

Призыв продолжить поставки на Украину боеприпасов и оружия прозвучал в момент, когда США и другие союзники предпринимают попытки добиться прекращения огня в вооруженном конфликте, который длится уже четвертый год.

Павел заявил, что ослабление военной помощи может побудить Россию вновь взять на вооружение свою первоначальную цель, которая состоит в том, чтобы продолжить конфликт и занять всю Украину.

"Мы одновременно ведем переговоры о поставках боеприпасов на следующий год, так как не можем исходить из того, что в этом году будет достигнут мир", — сказал он.

Будучи верной союзницей Киева в рамках Евросоюза и НАТО, Чешская Республика координирует международные поставки боеприпасов, а также разместила у себя одну из крупнейших групп украинских беженцев.

После прибытия в воскресенье Зеленского чешский министр иностранных дел Ян Липавский назвал его "лидером свободного мира". Зеленский со своей супругой Еленой в понедельник проводит в Праге встречи также с другими высокопоставленными руководителями.

Подход Чехии к Украине резко контрастирует с отношением к ней соседней Словакии, премьер-министр которой Роберт Фицо намерен присутствовать на праздновании 9 Мая в Москве в честь 80-й годовщины окончания Второй мировой войны.

Фицо подверг критике недавнее высказывание Зеленского о том, что Украина не может гарантировать безопасность иностранных руководителей во время юбилейного парада в Москве.

"Давайте не будем путать настоящее с прошлым, — сказал Фицо журналистам в словацкой столице Братиславе. — Если Зеленский считает, что иностранные делегации откажутся от участия, то он серьезно ошибается. Это неприемлемо, и этому нет места в современной дипломатии".