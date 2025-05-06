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Военное обозрение

Берлин ответил на замечания Рубио по поводу признания партии «Альтернатива для Германии» экстремистской

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Источник изображения: topwar.ru

В немецком внешнеполитическом ведомстве назвали недавние заявления главы Госдепа США «инсинуациями, лишенными реальной основы». Так Берлин ответил на замечания Марко Рубио по поводу признания партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) экстремистской.

Жесткий ответ немецкого кабмина в адрес госсекретаря Соединенных Штатов озвучил на брифинге официальный представитель министерства иностранных дел ФРГ Себастиан Фишер.

Мы решительно отвергаем заявления, сделанные госсекретарем США

- сказал чиновник.

Он заявил, что Федеральное агентство по охране конституции, немецкая спецслужба, объявившая АдГ ультраправой экстремистской организацией на всей территории ФРГ, делает свою работу, защищая страну от экстремистов и прочих врагов.

Он добавил, что данная госструктура действует независимо и неподвержена влиянию каких-либо политических сил. И оценка ее деятельности может быть проведена в судебном порядке.

Ранее Рубио назвал Федеральное агентство по охране конституции ФРГ шпионским агентством, которое получило дополнительные полномочия для слежки за оппозиционными немецкими политиками. Он назвал решение данного ведомства «замаскированной тиранией».

Получение АдГ «экстремистского» вовсе не означает, что теперь эта партия запрещена в Германии. Просто теперь за ее руководителями и членами сотрудники спецслужбы установят усиленную слежку.

При этом доказательства того, что АдГ – экстремисты, являются закрытой и засекреченной информацией.

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Страны
Германия
США
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