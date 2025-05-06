«Послание России». В США рассказали об особенностях новейшего истребителя. До этого там жаловались на его дороговизну

Обозреватель Осборн: Прорывной истребитель Boeing F-47 несет послание РФ и Китаю

Новейший истребитель F-47 от Boeing «несет послание» Китаю и России, заявил американский обозреватель Крис Осборн, считая, что оно заключается в радикальном дизайне самолета.

В статье для издания 19FortyFive он рассказал об особенностях «прорывного», как утверждается, истребителя шестого поколения.

В F-47 стремятся найти баланс между малозаметностью и маневренностью

Новый и «все еще несколько загадочный» самолет F-47 продолжает создаваться, что займет еще несколько лет. Изучая дизайн и особенности, о которых известно сейчас, Осборн обратил внимание на два полукруглых оперения по бокам фюзеляжа и небольшие передние крылья.

Он отметил, что такие оперения добавляют устойчивости траектории полета, направляя поток воздуха так, чтобы обеспечивать большую маневренность на более низких скоростях. При этом они не должны ограничивать скорость.

F-47. Источник: General atomics

Осборн отметил, что такого горизонтального оперения нет у российского Су-57, а также у американских -35 и F-22. При этом оно имеется у китайского истребителя-невидимки пятого поколения J-20. У него оперения намного больше, чем те, что видны на рисунках F-47, что имеет значение, учитывая, что выступающие конструкции могут увеличить радиолокационную заметность и сопротивление.

По мнению обозревателя, конструкция самолета призвана обеспечить оптимальный баланс между малозаметностью и маневренностью истребителя. Но он также указал и на более ранее предположение, что оперение может свидетельствовать о стремлении отдать приоритет скорости, а не скрытности. «Очевидно, что в этом вопросе сложно найти баланс между различными переменными и в некоторых случаях приходится идти на компромиссы», — заключил Осборн, допуская также, что конструкция перспективного истребителя еще может измениться.

F-47 предлагали направить против России

В марте обозреватель Исаак Зейтц предполагал, что перспективный истребитель можно предложить Европе, которая могла бы направить его против России.

Он отмечал, что к настоящему времени ни один из европейских проектов боевых самолетов следующего поколения не дал ощутимых результатов. «F-47 был бы прекрасным дополнением ко многим европейским военно-воздушным силам, которые стремятся расширить свою авиационную мощь для противодействия угрозе со стороны России», — счел Зейтц.

F-47. Источник: Anduril industries

Он же признавал, что «пока еще рано говорить об экспорте нового истребителя». «Помимо того, что самолет физически не готов, последние геополитические тенденции заставляют Европу пересмотреть свою зависимость от США, и многие европейские страны обращаются к другим партнерам, таким как Франция, для поставки военных самолетов», — отмечал автор.

В США жаловались на дороговизну F-47

Ранее обозреватель Калеб Ларсон отмечал, что первоначальная оценка стоимости одного самолета F-47 составляет около 300 миллионов долларов, что почти в три раза превышает стоимость истребителя пятого поколения F-35. «Чтобы снизить расходы, США могут рассмотреть возможность экспорта немного менее мощной версии своим надежным союзникам», — допускает автор.

Ларсон приводит оценку генерала Военно-воздушных сил США Дэвида Эллвина, согласно которому F-47 будет дешевле первого в мире истребителя пятого поколения F-22, стоимость которого, в зависимости от комплектации и обслуживания, варьируется от 140 до 350 миллионов долларов.