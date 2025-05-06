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Украинские боевики не оставляют попыток прорваться на российскую территорию, штурмуя белгородское и курское приграничье.

Сообщается, что сегодня противником была предпринята очередная попытка вторгнуться на территорию Курской области в районе посёлка Тёткино.

Согласно данным, опубликованным военным корреспондентом Александром Сладковым, порядка пяти боевиков киевского режима были замечены в районе ж/д станции. Сколько всего сил противник задействовал в наступлении – станет известно позднее.

Между тем, как пишет эксперт, все атаки ВСУ были отбиты российскими пограничниками и десантниками.

Что характерно, со слов Сладкова, вероятность удара на этом направлении была просчитана российским командованием заранее. Все прекрасно понимают, что враг предпримет попытку «громко выступить» к 9-му мая.

Военкор обратил внимание на то, что вчера ВС РФ активно наносили удары по Конотопу, который является ближайшим к Тёткино украинским городом, а также по сумскому приграничью. Данные атаки были сделаны на упреждение.

Мы знали, что пойдут. И вели комплексные работы на этом участке границы

- написал журналист.

При этом он добавил, что не может дать более подробной информации о том, как велась подготовка к отражению потенциальных атак боевиков.