Войти
Военное обозрение

Сладков о наступлении украинских боевиков на Тёткино: мы знали что пойдут и вели комплексные работы на этом участке

200
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Украинские боевики не оставляют попыток прорваться на российскую территорию, штурмуя белгородское и курское приграничье.

Сообщается, что сегодня противником была предпринята очередная попытка вторгнуться на территорию Курской области в районе посёлка Тёткино.

Согласно данным, опубликованным военным корреспондентом Александром Сладковым, порядка пяти боевиков киевского режима были замечены в районе ж/д станции. Сколько всего сил противник задействовал в наступлении – станет известно позднее.

Между тем, как пишет эксперт, все атаки ВСУ были отбиты российскими пограничниками и десантниками.

Что характерно, со слов Сладкова, вероятность удара на этом направлении была просчитана российским командованием заранее. Все прекрасно понимают, что враг предпримет попытку «громко выступить» к 9-му мая.

Военкор обратил внимание на то, что вчера ВС РФ активно наносили удары по Конотопу, который является ближайшим к Тёткино украинским городом, а также по сумскому приграничью. Данные атаки были сделаны на упреждение.

Мы знали, что пойдут. И вели комплексные работы на этом участке границы

- написал журналист.

При этом он добавил, что не может дать более подробной информации о том, как велась подготовка к отражению потенциальных атак боевиков.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.05 01:54
  • 1
Эксперт предложил пути подготовки к столкновению с ЕС
  • 05.05 22:30
  • 0
Ответ на "Модернизированный белорусскими инженерами ЗРК "Печора" прошел успешные испытания боевыми пусками"
  • 05.05 22:00
  • 0
Ответ в теме "Америка может вскоре выйти из мирных переговоров по Украине (The National Interest, США)"
  • 05.05 21:36
  • 16
Америка может вскоре выйти из мирных переговоров по Украине (The National Interest, США)
  • 05.05 17:28
  • 1
Начинать СВО в 2014 году было рано из-за неготовности армии и экономики России к этому, хотели решить проблему Донбасса мирными средствами - Путин
  • 05.05 13:23
  • 8758
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 05.05 11:05
  • 34
ЗРК «Тор-М2»: сбивает все, что попадает в зону поражения
  • 05.05 10:46
  • 53
Какое оружие может оказаться эффективным против боевых беспилотников
  • 05.05 05:06
  • 78
«Не в пользу российской машины»: 38-й НИИИ БТ МО завершил испытания трофейной американской БМП Bradley M2A2 ODS SA
  • 05.05 02:38
  • 3
Елена Дружинина: Предприятия все чаще обращаются за новыми знаниями к науке
  • 04.05 20:12
  • 0
По поводу "Нового облика российского флота"
  • 04.05 11:15
  • 36
Теракт в "Крокусе" свидетельствует о целесообразности создания специальной российской силовой структуры
  • 04.05 09:44
  • 25
Военкор: без десантных операций мощного прорыва обороны ВСУ российской армией можно не ждать
  • 04.05 09:27
  • 29
Украина получит два 35-мм зенитных артиллерийских комплекса Rheinmetall Skynex
  • 04.05 08:46
  • 26
Российские системы ПВО: первый опыт реального боевого применения